Obitelj Lukač mora usmrtiti 150 tisuća koka, očajni su zbog te odluke: Prijavit ćemo USKOK-u!

Nastala je velika je materijalna šteta, no ono što je važnije naglasiti je emotivna i psihička šteta koju proživljava cijela naša obitelj i zaposlenici. Lukač nisu jaja, zgrada ili bilo što materijalno, već naša zajednica ljudi. Jako se loše osjećamo, izmiješani su šok, ljutnja, tuga. Dakako, prevladava tuga. Sličnu situaciju imali smo 2019. godine, a tada smo to nekako tiho prebrodili. Ovo nam je velik udarac, rekla nam je Magi Lukač, voditeljica tvrtke za proizvodnju jaja.

Državni inspektorat za vikend je izvijestio kako će vlasnik firme za proizvodnju i prodaju jaja Marijan Lukač morati usmrtiti oko 150 000 svojih kokoši nakon što je u jajima pronađena salmonela.

Lukač uspješno posluje već 30 godina. Radi se o obiteljskom poduzeću koje vode ga supružnici Marijan i Marija Lukač te njihove 4 kćeri; Marijana, Magi, Blažena i Katarina. Zajedno sa svojih 80 zaposlenika, godišnje proizvedu 75 milijuna jaja što ih čini drugim najvećim proizvođačem jaja u Hrvatskoj.

Ni vlasniku, ni ostatku obitelji, kao ni zaposlenicima nije jasno kako je salmonela otkrivena u jajima. Kako kažu, pazili su na sve mjere. Pogon je izoliran iz naselja, kokoši nisu u kavezu. Provedena je sva dezinfekcija, a perad je protiv salmonele cijepljena čak tri puta.

- Imamo određene sumnje kako je do ove situacije došlo i za to ćemo USKOK-u podnijeti prijavu. Ne želimo to previše komentirati javno nego ćemo ostaviti nadležnim institucijama da se time bave. U cijeloj ovoj priči postoji previše sumnjivih pojedinosti jer nitko nije imao zdravstvenih problema, a na papiru stoji da je u pitanju salmonela. Nadamo se da će, u slučaju da se naše sumnje potvrde, počinitelji odgovarati- kaže Magi.

Farmu imaju na dvije lokacije, a novi pogon star je svega dvije godine. Ovaj težak udarac za poduzeće olakšat će im jedan od pogona koji će nastaviti raditi normalno. Također, prodaja jaja nastavit će teći normalno na svim tržnicama.

Ono što obitelj najviše brine jest činjenica da imaju 150 000 kokoši kojih se zbog salmonele trebaju riješiti, no za to još nemaju lokaciju.

- Imamo i kratkoročni i dugoročni plan te iz sata u sat radimo na tome da riješimo ovu situaciju. Drugi pogon i dalje normalno funkcionira, a prodaja će se nastaviti normalno na svim tržnicama. Najveći nam problem predstavlja to što želimo najbrže moguće riješiti problem 150 000 kokoši koje treba usmrtiti, a za to i dalje nemamo lokaciju. Čekamo odgovor inspektorata, surađujemo sa svim nadležnim institucijama i nadamo se da ćemo što prije doći do rješenja.

Najviše su zahvalni na svojim kupcima od kojih imaju punu podršku. Upravo zbog njih obitelj se trudi ostati optimistična.

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo nas je koje se mjere provode u ovakvim slučajevima.

Prvo se pristupa opozivu jaja od potrošača, a s obzirom na to da se u predmetu Lukač radi o jajima koja nisu došla do potrošača, u nadležnosti su subjekata u poslovanju s hranom i mogu se vratiti u objekt za preradu jaja gdje se termičkom obradom uklanja opasnost. Zatim slijedi klanje zaražene peradi, a nakon toga termička obrada mesa, kojom se uklanja predmetna opasnost, te nakon testiranja na S. enteritidis u slučaju negativnog nalaza može ići u prodaju odnosno lanac prehrane. U slučaju da nije moguće provesti klanje s ciljem termičke obrade mesa, može se pristupiti uništavanju peradi kao posljednjoj i najmanje ekonomičnoj raspoloživoj opciji.

- Ovim putem naglašavamo da su jaja u kojima je nalazom utvrđena S. enteritidis predmet opoziva i povlačenja s tržišta, a koji postupci su pod nadzorom i nadležnošću inspekcija Državnog inspektorata koji ujedno predstavlja i nacionalnu kontakt točku za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje u RH (RASFF sustav) te je veterinarska inspekcija DIRH-a zabranila promet peradi te stavljanje iste na tržište svježeg mesa i konzumnih jaja podrijetlom od pozitivnog jata. Također, proizvođač će u suradnji s DIRH-om, a sukladno procjeni rizika odlučiti o tome koju će opciju za svoju proizvodnju dalje odabrati – zadržavanje peradi za nošenje jaja za preradu koje se sukladno propisima nakon prerade mogu stavljati u prodaju, a dok se ne pronađe objekt za klanje peradi u svrhu daljnje termičke obrade mesa ili odmah odnosno što prije klanje peradi i termička obrada mesa- rekli su iz Ministarstva.

Vezano uz navedeni slučaj, Ministarstvo je u kontaktu s tijelom nadležnim za postupanje, Državnim inspektoratom RH te pruža pomoć u dijelu tumačenja propisa, kao i sa samim proizvođačem.

Podsjetimo, Državni inspektorat izvijestio je da se zbog salmonele na farmi Lukač s tržišta povlače konzumna jaja pet serija LOT brojeva.

- S tržišta se povlače konzumna jaja sljedećih LOT brojeva: 161022, roka trajanja: 16.10.2022.; 181022, roka trajanja: 18.10.2022.; 191022, roka trajanja: 19.10.2022.; 201022, roka trajanja: 20.10.2022.; i 211022, roka trajanja: 21.10.2022. Proizvod nije u skladu s EU Uredbom o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Proizvođač konzumnih jaja je Lukač d.o.o. iz Graberja Ivaničkog. Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod- naveli su.

