Obitelj ne gubi nadu: Muškarca nestalog u Dravi traže i dronom

<p>Umorna i zabrinuta lica ronioca Pu koprivničko križevačke policije kao i članova Hrvatske gorske službe spašavanja govore da će se potraga za 50-godišnjim muškarcem, koji je u subotu između 16.30 i 17 sati nestao pod vodom hirovite Drave nakon prevrtanja čamca, nastaviti i tijekom cijele nedjelje, ali možda i dulje.</p><p>Kao što smo izvijestili šestorica prijatelja s varaždinskog područja su sjela kod Legrada u čamac i uputili su se u nekih 20-ak kilometara udaljenu Križnicu. Petero njih, starosti 41, 52, 39, 49 i 53 godine, je spašeno, dok je na nesreću u prevrtanju čamca kod Lepe grede, nestao 50-godišnji muškarac. Neslužbeno smo doznali da je on navodno upravljao riječnim (limenim) čamcem koji je uredno registriran i imao sve dozvole za plovidbu.</p><p>Lijepo vrijeme u subotu ih je motiviralo da odu do Križnice, na području Pitomače, koja je jedinstven prirodni fenomen, jer se radi o otoku koji je od obale „odcijepila“ hirovita Drava. Ubrzo su na noge dignuti ronioci Pu koprivničko križevačke, te Gorska služba za spašavanje iz Koprivnice, koji su nastavili češljati Dravu i u nedjelju. Drava je na tom području izuzetno brza i zbog kiša ima visoki vodostaj. </p><p>HGSS u potrazi koja je obuhvatila veće područje Drave u dužini od nekih 15-tak kilometara koristi i dronove najnovije tehnologije. </p><p>- Dronom s visine od oko 100 metara pregledavamo površinu rijeke, jer je Drava mutna i teško je vidjeti ispod površine. Pregledavamo rubove korita rijeke gdje bi nešto moglo zapeti u nekim sitima ili za neku granu. Naše kamere su sa jako velikom razlučivošću i izuzetno kvalitetnim zoomom tako da ga ne trebamo spuštati previše nisko – kazao nam je pripadnik HGSS iz Koprivnice koji je upravljao dronom. Istovremeno su njegovi kolege brzim čamcima pretraživali rijeku do iza Križnice, ali za sada bezuspješno. Limeni čamac je ostao uz obalu, na dijelu gdje je do rijeke vodi gotovo neprohodan put.</p><p>Par minuta iza podneva ronioci su izašli iz vode kako bi predahnuli. Neki od njih su u potrazi bili i tijekom noći. Dok se nastavlja potraga prijatelji i obitelj nestalog ne gube nadu vjerujući u pozitivan rasplet.</p>