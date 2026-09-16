Obitelj Obama se oprašta od uginulog psa: 'Nedostajat će...'

Sunny, pas bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame i njegove obitelji, uginuo je u 13. godini. Obitelj Obama dobila ju je 2013. godine, tijekom njegova drugog mandata u Bijeloj kući.

Sunny je bila portugalski vodeni pas, a u obitelji Obama je živjela uz Boa, psa iste pasmine, koji je uginuo 2021. godine. Obama je objavio da su se svi u obitelji, uključujući Boa, vrlo brzo vezali za Sunny.

Opisao ju je kao energičnu, razigranu i atletsku kujicu koja je bila posebno zaštitnički nastrojena prema Bou. Voljela je trčanje i igru, no unatoč tome što je riječ o portugalskom vodenom psu, Sunny nije bila ljubiteljica vode.

"Jako će nam nedostajati”, poručio je Obama, dodajući da zamišlja Sunny ponovno uz njezina 'velikog brata' Boa.

Sunny je tijekom godina u Bijeloj kući postala poznata i široj javnosti te se često pojavljivala na službenim fotografijama obitelji Obama.