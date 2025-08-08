Obitelj otrovala gljivama. Muža pokušala otrovati tjesteninom, kolačima i curryjem

Osuđena trostruka ubojica Erin Patterson navodno je više puta pokušala otrovati svog supruga, uključujući i kolačiće za koje je tvrdila da ih je ispekla njihova kći, rečeno je sudu. Australka je prošlog mjeseca proglašena krivom za ubojstvo troje članova obitelji i pokušaj ubojstva još jednog, govedinom Wellington uz koju je poslužila otrovne gljive, piše BBC.

Pedesetogodišnjakinja je izvorno optužena za tri točke pokušaja ubojstva protiv svog otuđenog supruga Simona Pattersona, ali te su optužbe odbačene bez objašnjenja uoči suđenja.

Ubila troje ljudi

Par dana nakon ručka 29. srpnja 2023. u bolnici su preminuli njen bivši punac Don Patterson (70), njegova supruga Gail Patterson (70), te Gailina sestra Heather Wilkinson (66).Lokalni pastor Ian Wilkinson, suprug Heather Wilkinson, oporavio se nakon tjedana liječenja u bolnici.

Njezin suprug Simon Patterson iznio je sumnje da je godinama bio meta pokušaja trovanja hranom, uključujući i jedan slučaj nakon kojeg je završio u komi na nekoliko tjedana, a obitelji je dvaput rečeno da se oproste od njega.

Sve je počelo bolonjezom

Gospodin Patterson dao je iskaz tijekom pretpretresnih ročišta, koja su standardni dio sudskog procesa i omogućuju sucima da odluče koji su dokazi dopušteni, odnosno smiju li se iznijeti pred porotom. Rekao je da su počeli živjeti odvojeno 2015., ali se nisu službeno razveli i vjerovao je da su ostali u prijateljskim odnosima. Rekao je da je u studenom 2021. završio u bolnici nakon što je pojeo bolonjez koji mu je spremila.

- Pomislio sam da sam se razbolio od hrane koju je Erin pripremila. Nisam tome pridavao previše pažnje - prisjetio se Simon. Nekoliko mjeseci kasnije, u svibnju 2022., ponovno se razbolio nakon što je pojeo curry piletinu koji je pripremila Erin Patterson tijekom kampiranja u surovim planinama i alpskom terenu regije High Country u australskoj saveznoj državi Victoriji.

- Dok je Erin pripremala hranu, ja sam ložio vatru, tako da nisam vidio što je stavila - rekao je sudu.

Nekoliko dana kasnije završio je u komi u bolnici u Melbourneu, a velik dio njegova crijeva kirurški je uklonjen kako bi mu spasili život.

- Mojoj obitelji dvaput su rekli da dođu i oproste se od mene jer se nije očekivalo da ću preživjeti - napisao je u Facebook objavi 2022. godine. U rujnu 2022., tijekom posjeta osamljenom dijelu viktorijske obale, ponovno se ozbiljno razbolio nakon što je pojeo vegetarijanski wrap.

Isprva je osjetio mučninu i proljev, čulo se na sudu, no simptomi su ubrzo eskalirali. Počeo je mrsiti govor, postupno gubiti kontrolu nad mišićima i dobio je napadaje.

- Do kraja puta prema bolnici, jedino što sam mogao micati bili su vrat, jezik i usne - rekao je sudu. Obiteljski prijatelj, liječnik Christopher Ford, predložio mu je da krene voditi dnevnik prehrane kako bi pokušali otkriti zbog čega se tako strašno razbolio.

- Nisam mogao shvatiti zašto mu se to stalno događa, i to tako da je zapravo tri puta bio na rubu smrti - rekao je dr. Ford na sudu.

Gospodin Patterson ponovno ga je posjetio u veljači 2023., pet mjeseci prije kobnog ručka, i otkrio da je počeo vjerovati kako je za sve odgovorna njegova otuđena supruga. Ispričao je dr. Fordu o kolačima koje je navodno ispekla njihova kći, a za koje je posumnjao da se u njima nalazi antifriz koji je stavila Erin koja ga je više puta zvala kako bi provjerila je li ih pojeo.

Na sudu je kasnije rečeno da istražitelji nikada nisu sa sigurnošću utvrdili čime je Patterson navodno trovala supruga, iako su sumnjali da je barem jednom korišten otrov za štakore. Također su pronašli dokument na njezinu računalu s informacijama o toj vrsti otrova.