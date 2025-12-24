Obitelj u Našicama otrovana ugljičnim monoksidom! Među njima i djeca. Svi su u bolnici

Petoročlana obitelji iz Našica u ponedjeljak je za malo izbjegla tragediju nakon što su se otrovali ugljičnim monoksidom. Kako je izvjestila PU Osječko-baranjska, obitelj je došla provesti bladane u svoju kuću u Našičkom Markovcu u kojoj borave tek nekoliko puta godišnje. Došavši doma u nedjelju kasno navečer upalili su plinsko grijanje i primjetili da se u prostoru osjeti čudan miris.

Pozvali su službu za održavanje plinskih sustava kako bi provjerili o čemu se radi, i oni su im najavili dolazak idući dan. Obitelj koji su činile osobe u starosti od 82, 52, 46 te djeca od 8 i 6 godina, ostali su boraviti u kući ne sluteći da zapravo udišu ugljični monoksid. U nekom trenutku kuća je bila zasićena tim otrovnim plinom i cijela je obitelj postala omamljena.

Stručnjak za plinske sustave koji je idućeg dana u popodnevnim satima došao k njima po pozivu zatekao ih je dezorjentirane, a neki su već bili u nesvijesti. Odmah je pozvao Hitnu pomoć koja ih je hitno prevezla u Županijsku bolnicu Našice. Pozvana je i policija koja je obavila očekvid uz asistenciju stručnih osoba za plinske sustave i dimnjake. Cijela je obitelj, srećom, van životne opasnosti, ali su zadržani u bolnici na promatranju.

Policija je izvjestila kako dalje provode istragu vezano za utvrđivanje ostalih okolnosti događaja.