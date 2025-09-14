Obitelji Kirin plaća je porasla od lani za oko 2400 €. Evo koliko imaju drugi gradonačelnici...

Kućni budžet dugogodišnjeg gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina i njegove supruge Sanje, zaposlene u gradskoj upravi, od prošlog je ljeta mjesečno veći za čak 2408,79 eura. Naime, HDZ-ovu gradonačelniku najpoznatijem po tome što je YouTube nazvao Jubito dok je bio ministar unutarnjih poslova, plaća je od kolovoza prošle godine veća za 1946,75 eura, odnosno porasla je s 2642,32 eura, koliko je iznosila u siječnju 2024. na 4589,07 eura.

Njegova supruga Sanja Kirin voditeljica je odsjeka za gospodarstvo u virovitičkoj upravi te prema suprugovoj imovinskoj kartici, prima plaću u iznosu od 2104,38 eura što je za 462,04 eura više nego u siječnju 2024. kada je iznosila 1642,34 eura.

Ivica Kirin je čelnik gradskog HDZ-a u Virovitici, a ovo mu je već sedmi gradonačelnički mandat. Supruga je članica Gradskog odbora stranke, predsjednica Zajednice žena HDZ-a županije i dopredsjednica županijskog HDZ-a.

Kao i ostali lokalni čelnici i njihovi zamjenici, navedeno povećanje gradonačelnik Kirin prije svega može zahvaliti šefu HDZ-a, premijeru Andreju Plenkoviću, koji je, podižući u srpnju prošle godine osnovicu plaća državnih dužnosnika, podigao plaće I lokalnim čelnicima.

- Sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, plaća župana, gradonačelnika i načelnika određuje se kao umnožak propisanog koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uz dodatak od 0,5% za svaku godinu radnog staža, najviše do 20%. Zakonom je jasno propisano i maksimalno dopušteno uvećanje, kao i to da plaća gradonačelnika velikog grada i sjedišta županije ne može prijeći razinu određenu koeficijentom 6,42. Vlada RH je 25. srpnja 2025. donijela Odluku kojom je osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika utvrđena u iznosu od 947,18 eura bruto, a primjena je započela već s plaćom za srpanj 2024. godine - odgovorili su na naš upit iz Grada Virovitice naglašavajući da plaća gradonačelnika nije povećana njegovim prijedlogom, već isključivo na temelju odluke Vlade RH i zakonskih propisa.

Naglašavaju i kako je do tada njegova plaća bila na razini, a nerijetko i niža od plaća ravnatelja pojedinih javnih ustanova.

Vezano uz plaću gradonačelnikove supruge Sanje, iz Grada Virovitice kažu da je Vlada u veljači 2024. usvojila osam uredbi kojima se reguliraju radna mjesta i koeficijenti za izračun plaća u državnoj i javnim službama.

- Sukladno tim promjenama, Gradsko vijeće Grada Virovitice na svojoj 28. sjednici održanoj 19. lipnja 2024. donijelo je novu Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada. Što se tiče plaće gospođe Sanje Kirin, kao i svih zaposlenika Gradske uprave, važno je naglasiti da se koeficijenti za većinu zaposlenika nisu mijenjali još od 1998. godine - primjerice, pročelnici su oduvijek imali koeficijent 4,5. Promjene su se odnosile samo na zaposlenike sa srednjom i nižom stručnom spremom. Uzimajući u obzir Vladine izmjene, sindikat zaposlenih u Gradskoj upravi pokrenuo je pregovore te je dogovoreno linearno povećanje koeficijenata za 30%, pri čemu su oni i dalje ostali ispod razine državnih i javnih službi - odgovaraju iz grada.

Podsjećaju i da se od 2010. do 2021. plaće u Gradskoj upravi uopće se nisu mijenjale - dakle punih 11 i pol godina.

- Rast plaća pokazao se i kao nužan odgovor na realne probleme, budući da je u samo nekoliko mjeseci zbog boljih primanja u druge sustave otišlo više stručnog kadra, uključujući dva pročelnika i dva voditelja - dodaju.

Po istom ključu plaće su rasle i za većinu od 576 župana, gradonačelnika i načelnika te 127 zamjenika lokalnih čelnika!

Koliko na njihove plaće utječe dodatak na staž pokazuje primjer zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. S koeficijentom od 6,65 njegova je plaća u srpnju ove godine iznosila manje od plaće Ivice Kirina i nekih gradonačelnika s više staža, odnosno "tek" 4250,82 eura neto. Nedavnim podizanjem koeficijenta na 7,14 njegova će plaća porasti, pisali smo, za nekih 300 eura.

No, nije plaća "inercijom" rasla svim lokalnim čelnicima jer su u nekim gradovima, županijama, općinama plaće obračunavali na drugačiji način. Tako je, primjerice, Grad Sisak za vrijeme mandata bivše gradonačelnice Katarine Ikić Baniček imao fiksnu, nisku osnovicu, koja nije bila vezana uz osnovicu državnih službenika i namještenika, te vrlo visoki koeficijent u iznosu od 9,22. Osnovica je bila niska jer je ona, kažu nam upućeni, ionako primala saborsku plaću, a ne gradonačelničku. Kada je na čelo grada došao Domagoj Orlić odlučio je uskladiti koeficijente s novim Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, kao i s Vladinom odlukom iz srpnja prošle godine. Ispalo je da bi mu plaća trebala biti oko 4700 eura, no nakon negodovanja velikog dijela javnosti smanjio ju je na 3819,42 eura neto.

Evo koliko dobivaju gradonačelnici nekih drugih većih gradova

NEVEN BOSILJ (Varaždin) - 4747 eura

MIRKO DUSPARA (Slavonski Brod) - 4424 eura

IVA RINČIĆ (Rijeka) - 4300 eura

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ (Zagreb) - 4251 eura

DOMAGOJ ORLIĆ (Sisak) - 3819 eura