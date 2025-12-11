Obavijesti

News

PIŠE: BOJANA MRVOŠ

Obitelji koje to uče biti nama ostalima pokazuju da budemo bolji

Piše Bojana Mrvoš,
Obitelji koje to uče biti nama ostalima pokazuju da budemo bolji
Uljepšajmo Božić djeci u obiteljima koje to uče biti. Upoznajte, primjerice, Marka i njegovu mamu Lorenu, koji su uz pomoć obiteljske suradnice Ilijane Majer naučili razgovarati...

Šestogodišnja djevojčica želi haljinicu, jedna druga šal, kapu i rukavice, treća lutku Barbie. Dječaci bi autić, donji dio trenirke, Lego kocke... Želje su to, skromne želje, djece iz naše akcije prikupljanja darova za djecu u obiteljima kojima pomažu obiteljski suradnici. To su djeca koja žive s roditeljima koji se u roditeljstvu iz različitih razloga ne snalaze najbolje i sustav im pomaže da postanu kompetentniji, bolji.

