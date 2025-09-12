Obiteljski iznajmljivači ogorčeni su na HRT: 'Pristojbe naplaćuju mimo zakona. Tužili smo ih...'

Iako bi iznajmljivači koji imaju status domaćina u turizmu trebali plaćati jednu HRT pristojbu, koja pokriva još tri prijamnika, u praksi to nije tako. Onima koji iznajmljuju sobu ili apartman u svom domaćinstvu neopravdano naplaćuju više od jedne pristojbe, kazala je Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre, pozivajući se na Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji.

- Jedna HRT pristojba pokriva tri prijamnika, a da pri tome ne snosite dodatni trošak. Iznajmljivači u domaćinstvu tretirani su kao fizičke osobe i nismo obvezni kao pravne osobe na svaki dodatni prijamnik platiti pristojbu - navodi.

Unatoč tome sve više obiteljskih iznajmljivača na kućne adrese dobiva uplatnice za plaćanje dodatne pristojbe.

Jedan takav slučaj je i u Biogradu na Moru.

Iako su poslali prigovor HRT-u pozivajući se na zakonske odredbe, javna televizija to je odbila te pozvala na plaćanje pristojbe ili će se ona naplatiti prisilnim putem. Tvrde da su vlasnici ugostiteljskog objekta za smještaj obveznici plaćanja pristojbe. Budući da apartmani u kojima obveznik pruža usluge smještaja moraju ispunjavati uvjete na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i biti kategorizirani, bez obzira na to što se taj ugostiteljski objekt nalazi na istoj adresi kao kućanstvo, čini ih odvojenim objektom od kućanstva obveznika, obrazlaže HRT u dokumentaciji koju smo dobili na uvid.

Udruga obiteljskog smještaja Istre, zastupajući svoju članicu, iz tog je razloga prije šest mjeseci krenula u sudski spor protiv HRT-a i nadaju se da će uskoro biti prvo ročište.

- Ušli smo u sudski spor jer HRT radi mimo zakona. Nadamo se da će presuda biti donesena u našu korist, a u tom slučaju ona će se automatski primjenjivati na sve one koji zadovoljavaju status domaćina u obiteljskom smještaju - kazala je.

Zanimalo nas je koje su opcije malim obiteljskim iznajmljivačima dok presuda ne stigne.

- Dokle god pravomoćna presuda nije donesena, HRT može prisilno naplaćivati svoja potraživanja, bez obzira na to što se vi pozivate na trenutni zakon. Opcija je ući u spor s HRT-om, ali to znači dodatne troškove, što mislim da nije pametno. Preporuka je da podmiruju obvezu dok presuda ne bude na snazi. Konzultirala sam se s odvjetnicom, koja je rekla da trećeg puta nema dok ne bude donesena presuda - napominje John te zaključuje kako se nada da će presuda biti uskoro donesena.