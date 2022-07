Obiteljski su liječnici pokazali Viliju Berošu srednji prst. Otkrivamo razloge zašto je tako

Već dulje od godinu dana traje medijski rat između ministra zdravstva Vilija Beroša i liječnika obiteljske medicine. Sve je počelo tijekom pandemije, kad im je svako malo izdavao nova zaduženja. Posljednji sukob izbio je zbog Beroševe ideje da liječnici obiteljske rade i na Hitnoj. Prema novom prijedlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti, svi liječnici obiteljske medicine mogu biti raspoređeni na rad u Hitnoj pomoći, na bolničkom hitnom prijemu, odluči li tako neki od ravnatelja, bilo doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu ili bolnice. To je kap koja je prelila čašu, pa je Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) napustila radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ministar Beroš nakon toga je poručio da su “neki kolege konstruktivni, imaju i prijedloge, a da neki ne žele razgovarati, odnosno da više vole razgovarati preko medija”, ističući kako to nije dobar način. Kaže da je bitno unijeti one izmjene u zakon koje omogućavaju bolju zdravstvenu zaštitu, a liječnici tvrde da to nije slučaj te da se svim ovim promjenama koje Beroš najavljuje pacijentima ne osigurava bolja zdravstvena zaštita, a napominju i kako ni s jednim ministrom zdravstva nisu imali ovako lošu komunikaciju.