'Obiteljskim zakonom Murganić Hrvatsku vraća u srednji vijek'

Novi Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, koji je ovih dana upućen na očitovanje koalicijskim partnerima HDZ-a, izazvao je burne reakcije oporbe. U njemu, između ostalog, stoji da izvanbračne i bračne zajednice više nisu jednake te da roditelji djecu imaju pravo obrazovati prema njihovim vjerskim uvjerenjima.

Peđa Grbin (SDP) na Facebooku je napisao da nas autorica Obiteljskog zakona vraća desetljećima u nazad.

Kao zastupnik koji je u ime Kluba zastupnika SDP-a govorio o donošenju Obiteljskog zakona u pretprošlom sazivu Sabora i s kolegicom Marijom Lugarić pripremio amandmane koji su u potpunosti izjednačili bračnu i izvanbračnu zajednicu – na što sam neizmjerno ponosan – danas moram pisati o ovoj novoj sramoti iz pera ministrice Murganić.

Upravo one ministrice koja je svojedobno, upitana za jedan slučaj nasilja u obitelji odgovorila: »To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila«. Ta ministrica, koja na pitanje nasilja u obitelji lakonski odmahuje rukom i kaže „To vam je tako u braku“ danas je autorica Obiteljskog zakona kojim se Hrvatska vraća najmanje 3 desetljeća u nazad.

Dopustit ću si stoga uputiti nekoliko poruka svima onima koje ova materija zanima, ali i HDZ-u, odnosno njihovim koalicijskim partnerima.

Prvo, ovaj prijedlog zakona, ali isto tako i guranje Glunčića na čelo ERS za kurikularnu reformu živi su dokaz da Plenkovićeva Vlada i HDZ nisu niti umjereni niti centristički, a pogotovo nisu brana konzervativnoj revoluciji. Upravo suprotno, Plenković i njegov HDZ su ti koji tu revoluciju guraju i provode i vraćaju ovu zemlju desetljećima unazad.

Drugo, kolegama iz HNS-a: potpuno izjednačavanja bračne i izvanbračne zajednice, kao i puno pravo izvanbračne zajednice na posvajanje djeteta, ušlo je u Obiteljski zakon tek nakon podnošenja amandmana koje smo predali zajedno, mi iz SDP-a i vi iz HNS-a. Pošteno je stoga pitati vas jeste li promijenili stav ili ćete i dalje zastupati ono što ste zastupali prije tri godine?

Treće, HDZ-u i Vladi: ako mislite da je ono što smo napravili prilikom donošenja Poslovnika Hrvatskog sabora bio cirkus i opstrukcija, onda samo čekajte što ćemo napraviti ako ovakav prijedlog Obiteljskog zakona pošaljete u proceduru. Iskoristit ćemo sve, ali sve metode parlamentarne i izvanparlamentarne borbe da to spriječimo, napisao je Grbin.

I njegov stranački kolega Arsen Bauk napao je novi prijedlog zakona:

Nacrt Obiteljskog zakona dostavljen je koalicijskim parterima HDZ-a. Ili će ga oni ispraviti, ili će zajedno s njima sjediti i odbijati tisuće amandmana koje ćemo im priuštiti. Naša je dužnost da svim demokratskim sredstvima spriječimo ovo nasilje nad obitelji.

SDP-ovac Bojan Glavašević na Twitteru je napisao:

Ako ovakav zakon, koji jasno smanjuje dosegnutu razinu prava LGBT osoba u Hrvatskoj, bude izglasan u Saboru, SDP će sigurno tražiti ocjenu ustavnosti. Gospodin premijer neka izvoli odlučiti želi li graditi suvremenu ili paleolitsku Hrvatsku.

Svoj komentar nacrta Obiteljskog zakona dao je i šef SDP-a Davor Bernardić.

Ministrica Murganić nas ponovno vraća u srednji vijek s prijedlogom novog Obiteljskog zakona. Imamo pravo na obitelj kakvu želimo. Nećete nam ga oduzeti. Sve obitelji su jednako vrijedne. Djeci se mora osigurati kvalitetno obrazovanje utemeljeno na znanosti.

