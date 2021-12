Jaswanta Singha Chaila (18) policija je uhitila na božićno jutro u dvorcu Windsor, a bio je svega 500 metara udaljen od kraljičinih privatnih apartmana i naoružan samostrelom.

U dvorac je ušao popevši se ljestvama od užadi preko ograde. U međuvremenu se pojavio i jezivi video kojeg je Jaswanta poslao svojim prijateljima preko Snapchata samo 24 minute prije nego što su ga uhitili.

U videu se pojavljuje Jas, odjeven u majicu s kapuljačom i s oružjem u rukama, a kameri se obraća iskrivljenim glasom. Lice je sakrio bijelom maskom koja je inspirirana Ratovima Zvijezda i zapravo se poruka videa referira na tu filmsku sagu.

Osveta za pokolj u Indiji?

U videu Jas govori govori o masakru iz 1919. godine u Jallianwal Baghu ili u Amritsaru, u Indiji, kada su britanske kolonijalne trupe pucale i ubile između 379 i 1000 mirnih prosvjednika i ranile 1200 ljudi.

- Žao mi je. Žao mi je zbog onoga što sam učinio i što ću učiniti. Pokušat ću ubiti Elizabeth, kraljicu kraljevske obitelji. Ovo je osveta za one koji su poginuli u masakru u Jallianwal Baghu 1919. To je također osveta za one koji su ubijeni, poniženi i diskriminirani zbog svoje rase. Ja sam indijski Sikh, Sith. Moje ime je bilo Jaswant Singh Chail, sada je moje ime Darth Jones.

Policija je potvrdila da analizira video u kojem se jasno vidi uokvirena slika negativca iz Ratova Zvijezda, Darth Malgusa, na zidu iza maskiranog muškarca.

Osumnjičeni je rekao da nije očekivao da će preživjeti napad na kraljicu.

U poruci koju je poslao putem Snapchata uz video napisao je:

- Žao mi je svih onih kojima sam nanio nepravdu ili lagao. Ako ste ovo primili, moja smrt je blizu. Podijelite ovo s bilo kim i ako je moguće javite vijestima ako su zainteresirani.

Video je objavljen u 08:06 na božićno jutro, a policija je osumnjičenog privela u 08:30 nakon što je aktivirao alarme i uhvaćen na nadzornim kamerama.

Okolnosti provale nejasne

Osumnjičeni je procesuiran u skladu sa Zakonom o mentalnom zdravlju nakon što su ga proglasili nesposobnim za suđenje.

Kraljica je u vrijeme provale doručkovala i o provali je bila obaviještena zajedno s ostalim članovima kraljevske obitelji koji su bili u dvorcu. I dalje je nejasno kako i kada je Jas stigao do dvorca iz svog doma u Southamptonu.

Njegovi su susjedi kasnije izjavili da su bili šokirani uhićenjem osumnjičenog i rekli kako je na Božić cijela četvrt bila okružena policijom. Policiju su vidjeli kako ulazi i izlazi iz kuće u kojoj Jas živi s obitelji, a policijska vozila su se poredala uz cestu dok su susjedi pratili situaciju kroz prozore kuća. Jedan od njih je izjavio:

-Bila je velika gužva i okupilo se mnogo policije. Sve nas je to uznemirilo, pogotovo jer je bio Božić. Ta obitelj je dosta povučena, ali znamo da tamo živi tinejdžer s mamom i tatom. Vidjeli smo priču o Windsoru u vijestima, ali nismo mislili da će naša ulica biti u središtu toga.

'DARTH JONES'

Jasa su zadržali pod sumnjom da je 'provalio u zaštićeno područje i posjedovao oružje za napad'. Glasnogovornik policije je rekao:

-Čovjek je priveden, podvrgnut procjeni mentalnog zdravlja i ostaje pod brigom medicinskih stručnjaka. Istrage o svim okolnostima ovog incidenta provode specijalne službe metropolitan policije.

Policija je dodala i da osumnjičeni nije ušao ni u jednu zgradu i da su 'sigurnosni protokoli pokrenuti odmah nakon što je muškarac ušao na teren'.

Ljestve od užadi

Policija je osumnjičenog uhvatila nakon što je aktivirao alarme dok je koristio ljestve od užadi kako bi ušao u dvorac na Long Walk-u, nekoliko metara od Cambridge Gatea.

U dvorcu je, osim kraljice, bilo dvadeset članova obitelji, što znači da je dvorac već bio u stanju pripravnosti jer je mnogo članova kraljevske obitelji na istom mjestu u isto vrijeme.

Izvor je za The Sun rekao da je Jas aktivirao alarme gotovo odmah nakon što je prešao ogradu.

Sigurnost u dvorcu Windsor inače je pojačana još od 2003. godine kada je takozvani 'terorist komičar' uspio ući na proslavu 21. rođendana princa Williama. Otada su sigurnosni protokoli podignuti na novu razinu i provode se rutinski.