Objavili nove detalje pucnjave u Andrijaševcima. Muškarca su pritvorili, zaplijenili mu oružje

Protiv 66-godišnjaka koji je 13. siječnja u Andrijaševcima nedaleko Vinkovaca pucao iz vatrenog oružja podignuta je kaznena i prekršajne prijave te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske, izvijestila je policija u četvrtak.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je od 66-godišnjaka oduzela vatreno oružje i više komada streljiva te je utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Također su podnijete i prekršajne prijave za kršenje javnog reda i mira te odredbi Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Dojavu o pucnjavi iz vatrenog oružja u Andriješevcima policija je zaprimila 13. siječnja u večernjim satima te su ubrzo priveli dvije osobe koje su povezivali s tim događajem u kojem nije bilo ozlijeđenih osoba.

Iz policije navode kako za drugu privedenu osobu nisu utvrđeni elementi prekršaja ni kaznenog djela.