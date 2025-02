Objavili snimku kojom DORH tereti Dabru. Stručnjak tvrdi: To nije bila prava ručna bomba

DORH je tražio da se Josipu Dabri skine imunitet tereteći ga da je sinu dao da puca iz pištolja, puške i da baca bombu, iako je svjestan da je člankom 7. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja zabranjeno djeci davati oružje i dopustiti im da ga koriste. Navodi se i da je sinu dozvolio da rastavi i čisti automatske puške i spremnike. Dabro je sina snimao i govorio mu kako koristiti vatreno oružje i eksplozive. U zahtjevu DORH-a za skidanje imuniteta piše da je Dabro tijekom 2020. svom sinu u Privlaci dao da puca iz pištolja. Dječak je ispalio 14 hitaca u kartonsku metu, šest metaka je ispalio koristeći dvije ruke, a osam držeći pištolj u desnoj ruci.

Dabro je iste te 2020. sinu dao eksplozivnu napravu nalik na ručnu bombu, zeleno crne boje. Dječak je izvukao osigurač i bacio eksploziv koji je eksplodirao na njivi. Saborski zastupnik je jednog dana 2021. svom sinu ispred obiteljske kuće dao pištolj. Dabro je 2023. u pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće učio sina kako se rastavlja i čisti vatreno oružje.

Dabro je neutvrđenog dana 2024. dao sinu automatsku pušku iz koje je ovaj ispucao tri hica u zrak. Iste te 2024. u večernjim satima na terasi kuće u Otoku, Igor Krznar je Dabrinom sinu dao pištolj iz kojeg je dječak pucao dva puta u zrak. DORH tvrdi da ima snimke i fotografije koje pokazuju kako je sinu dao da koristi vatreno oružje i bombe. DORH je potvrdio da su izvršili pretres Dabrinih kuća, auta i provjerili mobitele koje koristi.

RTL je večeras objavio snimku iz 2020 na kojoj dječak baca napravu nalik na bombu te je baca na oranicu. Naprava je potom i eksplodirala.

Stručnjak za eksplozive i sudski vještak Rade Stojadinović rekao je da ovo nije prava bomba što se vidi na snimci.

- Ovo je jedna nakaradna improvizacija bombe, ali Bože moj mogla je biti aktivirana, mogla je eksplodirati i nekog ozlijediti - rekao je Stojadinović.

- Učinak one eksplozije, odnosno sve ono što se čulo, odnosno vidjelo na mjestu gdje je ova bomba bačena - to je dakle potpuno jednaka eksplozija ili jednaki efekt kao i prave bombe- kaže Stojadinović. RTL navodi da se na snimci radilo o airsoft bombi.

Jutros je Dabro pak izjavio da nije točno da je sinu davao ručne bombe i da je to laž.

Pokretanje videa... 12:32 Stipo Mlinarić i Josip Dabro | Video: Luka Safundžić/24sata

Nakon objave nove snimke javio nam se i član odvjetničkog tima Josipa Dabre, Berislav Živković.

- To nije bomba. S punom odgovornošću to kažem. Nije to bomba, to je airsoft, replika oružja. Bit će uhićen, nakon toga se ide pred suca istrage. On će sutra, ako Sabor izglasa skidanje imuniteta, kako predlaže MIP, onda će po njega doći policija, uhititi ga i odvesti u Osijek. Tamo će biti ispitan u odvjetništvu, nakon toga ide kod istražnog suca zbog pritvora. S jedne će strane biti tužitelj koji će to obrazlagati, a s druge strane netko od odvjetničkog tima koji će govoriti zašto to nije potrebno i zašto ne postoje osnove za istražni zatvor. To je ukratko. Obrana se daje i kod tužitelja, imamo dogovoreno što ćemo i kako ćemo. Obrana će biti aktivna. On je svjestan svega, procedura ide kako ide. Vidjet ćemo što će biti sutra. Prvo ako bude izglasano, a onda ide pravni dio bitke. Sad je bio politički dio bitke, a ovo je pravni dio bitke - rekao je Živković za 24sata.