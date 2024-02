Objavili snimku sukoba Bojana Ivoševića i investitora: 'Nemoj se zaj***vat, vidim da snimaš'

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak sinoć je objavio da je njegov zamjenik Bojan Ivošević bio meta incidenta u kojem ga je dvoje ljudi presrelo ispred kuće te da je jedan čovjek nasrnuo na njega, a drugi snima.

Jutros se Puljak na konferenciji referirao na napad te upitao stoji li država "iza onih koji uvode red ili onih drugih", dok je Ivošević pitao "planira li država štititi one koji štite interese i zakon RH ili države nema".

"Znali smo da će biti neugodnosti i da se svima neće svidjeti kada smo počeli uvoditi red u grad, no u demokratskom društvu se zna na koji se način to radi. Ono što se dogodilo posljednjih dana je prevršilo svaku mjeru jer došlo je i do fizičkih prijetnji, a mi koji uvodimo red smo se počeli osjećati nesigurno", kazao je Puljak u subotu na konferenciji za novinare.

Rekao je i da su sinoć njegovog zamjenika Ivoševića dvojica ljudi dočekala ispred stana, te nasrnuli na njega "što predstavlja neprihvatljiv čin nasilja naročito prema službenim osobama koje obavljaju svoju dužnost za dobrobit svih građana".

Ivošević se zbog toga u petak navečer nije osjećao sigurno, rekao je Puljak upitavši se stoji li država iza onih koji uvode red ili 'iza tih drugih'. Ustvrdio je i da u incidentu od prije nekoliko dana u Glagoljaškoj ulici na Gripama policija nije primjereno i nedvosmisleno reagirala što je samo ohrabrilo pojedince da odu korak dalje.

Internetom se pak širi snimka cijelog incidenta i izvođača radova Ante Bešlića. Snimku objavljuje Dalmacija danas, a na njoj se ne vidi početak susreta te se jasno vidi nagruavanje i čuje razgovor njih dvojice.

- Ti si mene napao - viknuo je Bešlić pa Ivoševića grli i tapše. Ovaj ga odguruje i maše prstom.

- Bešliću, okrenem li sada broj, nećeš biti takav. Makni se - poručio je.

- Slušaj me, nemoj se za***avat, vidim da snimaš. Nemoj se pravit glup i znam što si htio izazvati… - kazao mu je Ivošević.

- Je li ti stvarno misliš da sam ja takav? Ma za***am se. Radimo tu u prostoru, rušimo, iznosim šutu - rekao je Bešlić i potrčao prema čovjeku koji snima, a video se potom prekida.

O svemu se oglasila i policija.

- U odnosu na jučer prijavljeni događaj oko 17.40 sati u ulici Kruševića gumno u Splitu, izvješćujemo Vas kako je pronađena osoba koja se dovodi u svezu s događajem te je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje - javili su.