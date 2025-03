Objavili su dugoročnu prognozu za ljeto: Evo što čeka Hrvatsku!

Stigle su prve dugoročne prognoze za ljeto 2025. godine. Prema analizama meterološkog servisa Severe Weather Europe, Europu čeka vrlo dinamično vremensko razdoblje. Prvi dani ljeta donijet će više oborina, no sredina i kraj ljetne sezone donijet će ipak suše vrijeme te rizik od toplinskih valova. S obzirom da je riječ o sezonskim i dugoročnim prognozama, riječ je o trendovima, a ne preciznim scenarijima. Na vremenske obrasce može utjecati mnogo globalnih čimbenika, no prve prognoze pružaju uvid u to kako bi ljeto moglo izgledati.

Prijelaz iz proljeća u ljeto

Prije samog ljeta, Severe Weather Europe analizirao je što nas čeka tijekom proljeća, odnosno tijekom travnja, svibnja i lipnja.

Tromjesečna prognoza anomalije tlaka zraka pokazuje da se nad zapadnom i sjeverozapadnom Europom razvija područje niskog tlaka, što otvara prostor za dotok toplijeg i vlažnijeg zraka s juga, osobito iz Sredozemlja. Istovremeno se nad istokom i sjeveroistokom Europe formira polje visokog tlaka.

Foto: Severe Weather Europe

U takvom rasporedu veći dio kontinenta nalazi se pod utjecajem toplije zračne mase. Zapad ima nešto blaže temperaturne anomalije zbog blizine ciklona, dok se nad istokom i sjeveroistokom očekuju izraženije toplinske vrijednosti.

Foto: Severe Weather Europe

Kada je riječ o oborinama, veći dio Europe očekuju iznadprosječne količine padalina, osobito na zapadu i sjeverozapadu, dok će jugoistočna Europa biti sušnija, pod utjecajem anticiklone. Sve u svemu, proljeće će završiti u živahnoj atmosferi, piše SWE, a prema sredini i kraju ljeta očekuju se stabilnije vremenske prilike.

Foto: Severe Weather Europe

U lipnju promjenjljivo

Severe Weather Europe donosi rani pregled modela ECMWF za lipanj - modela koji se pokazao kao jedan od pouzdanijih u sezonskim prognozama. Prema prvim kartama, nad sjevernim Atlantikom i sjeverozapadnom Europom zadržat će se područje niskog tlaka, dok se istovremeno očekuje jačanje anticiklone prema istoku i Skandinaviji.

Ovakav raspored pogodan je za zapadne i jugozapadne struje prema središnjoj Europi, što znači topliji zrak i povećanu vlagu - uvjete koji često donose nestabilnosti i izraženije vremenske prilike.

Foto: Severe Weather Europe

Temperature će u većini Europe biti iznad prosjeka, a najtoplije će biti u središnjoj, jugoistočnoj i sjevernoj Europi.

Foto: Severe Weather Europe

Što se tiče oborina, očekuje se više kiše u zapadnim i središnjim krajevima te na sjeverozapadu, dok će jug i jugoistok ostati sušniji.

Foto: Severe Weather Europe

U srpnju veći rizik od toplinskih valova i suše

Srpanj je u pravilu najtopliji mjesec u godini, a prema modelima koje je analizirao Severe Weather Europe, to bi moglo posebno doći do izražaja ove godine. Prognoze pokazuju stabilnu i snažnu anticiklonu koja se smješta nad središnjom i sjevernom Europom - riječ je o tzv. blokirajućem sustavu koji donosi dugotrajnu stabilnost, toplinu i sušu.

Foto: Severe Weather Europe

Toplinski višak najizraženiji je u središnjoj i jugoistočnoj Europi, dok se na krajnjem sjeveru i jugozapadu očekuju temperature bliže prosjeku.

Foto: Severe Weather Europe

Oborine će biti oskudne u većem dijelu središnje i sjeverne Europe, dok će nešto više kiše pasti na krajnjem sjeveru, primjerice nad dijelovima UK-a i Skandinavije, gdje će djelovati rub niskotlačnog sustava s Atlantika.

Foto: Severe Weather Europe

Sve upućuje na to da bi srpanj mogao donijeti izraženije sušne uvjete i povećani rizik od toplinskih valova, osobito u središnjoj Europi.

Toplinski valovi neće popuštati ni u kolovozu

Kolovoz, kao posljednji mjesec meteorološkog ljeta, često donosi produžetak vrućina - a modeli Severe Weather Europe ukazuju da će tako biti i ove godine. Visoki tlak ostat će dominantan nad središnjom i sjevernom Europom, a toplinski valovi će se nastaviti. Područje niskog tlaka prema istoku donekle ograničava ekstremne temperature u tom dijelu kontinenta.

Foto: Severe Weather Europe

Najveći toplinski višak očekuje se u središnjim i sjevernim dijelovima Europe.

Foto: Severe Weather Europe

Oborine će biti rijetke u većem dijelu kontinenta, a nešto više padalina moguće je na krajnjem sjeveru i istoku.

Foto: Severe Weather Europe

Severe Weather Europe donosi i analizu kanadskog modela CANSIPS. I on predviđa dominantan visoki tlak nad sjeverozapadom i središnjom Europom. Takav položaj najčešće znači niži tlak nad jugom kontinenta i Sredozemljem.

Temperature će biti iznadprosječne u većem dijelu Europe, a nešto hladnije samo na krajnjem istoku, gdje prevladava sjeverna struja. Oborine će biti ispod prosjeka, osobito u središnjoj i sjevernoj Europi, dok jug i Sredozemlje mogu očekivati više kiše zbog utjecaja niskog tlaka.

Foto: Severe Weather Europe

Što čeka Hrvatsku?

Za područje Hrvatske prognoza temperature pokazuje iznadprosječne vrijednosti u lipnju, srpnju i kolovozu. Na kartama temperature za srpanj vidi se da su najjače temperaturne anomalije predviđene za jugoistočnu i središnju Europu, što uključuje i Hrvatsku. To upućuje na vruće ljeto s temperaturama višim od dugogodišnjeg prosjeka, uz mogućnost intenzivnih toplinskih valova, osobito u srpnju i kolovozu.

Što se tiče oborina, karte pokazuju da bi područje južne i središnje Europe, uključujući Hrvatsku, moglo imati povećane oborine u ranom dijelu ljeta (lipanj). Međutim, u srednjem i kasnijem dijelu ljeta (srpanj i kolovoz) predviđa se sušniji period pod utjecajem stabilnog sustava visokog tlaka zraka koji će dominirati središnjim i sjevernim dijelovima Europe. To znači da bi u Hrvatskoj, posebice u priobalnom području, moglo biti manje oborina od prosjeka, što povećava rizik od suše i potencijalno pogoduje razvoju toplinskih valova.

Tijekom ljeta se tako može očekivati iznadprosječno toplo vrijeme, s najvišim temperaturama u srpnju i kolovozu, a velika je vjerojatnost i za toplinske valove. Ljeto će započeti s većom količinom oborina, a potom slijedi suši period tijekom sprnja i kolovoza, s manje oborina od prosjeka. Vremenski uvjeti će biti stabilni i suhi u kasnijem dijelu ljeta, a to može rezultirati većim rizikom od suše, posebice u unutrašnjosti zemlje. Vruće i suho ljeto, uz povremene lokalne pljuskove, bit će po Jadranskoj obali.