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Objavili su satelitske snimke velikog požara kod Omiša

Piše Ivan Štengl,
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Objavili su satelitske snimke velikog požara kod Omiša
Foto: New Age Solutions
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Narančaste oznake prikazuju satelitske toplinske detekcije, dok će se točan perimetar i ukupna opožarena površina utvrditi nakon kartiranja požarišta

Veliki požar otvorenog prostora, koji je zahvatio područje od Lokve Rogoznice prema Omišu cijelu noć se prati putem  satelitskog sustava OroraTech. Nove podatke objavio je New Age Solutions na društvenim mrežama.

Požar je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu te se vrlo brzo razvio u veliku i izrazito dinamičnu požarnu frontu koja je ugrozila brojna naselja i objekte.

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Foto: Čitatelj 24sata

Pogledajte apokaliptične scene iz Omiša

Prema New Age Solutionsu, požar je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu te se vrlo brzo razvio u veliku i izrazito dinamičnu požarnu frontu koja je ugrozila brojna naselja i objekte.

Brzom širenju pridonijela je kombinacija više nepovoljnih faktora. Isušena trava i nisko raslinje bili su lako zapaljiv gorivi materijal, dok je jaka bura polagala plamen prema još neizgorjeloj vegetaciji i ubrzavala napredovanje čela požara

- U takvim uvjetima izravni napad na čelo požara često postaje previše opasan. Požarište se mora sektorizirati, osiguravati bokove, braniti ugrožene objekte i komunikacije te neprekidno kontrolirati moguća nova žarišta. Na požarištu su angažirane brojne vatrogasne snage sa zemlje i iz zraka - naveli su.

Sve o požaru čitajte ovdje

Prikaz OroraTech sustava ne predstavlja konačno utvrđenu opožarenu površinu. Narančaste oznake prikazuju satelitske toplinske detekcije, dok će se točan perimetar i ukupna opožarena površina utvrditi nakon kartiranja požarišta.

Foto: New Age Solutions
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