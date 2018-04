Objavio snimku odvoza smeća: 'Ako ću završiti na sudu, neka'

Zastupnik zagrebačke Gradske skupštine i glavni tajnik stranke Naprijed Hrvatska Renato Petek na svojem je Facebooku u srijedu objavio komentar nakon, kako kaže, 'cijele pomutnje i situacije nastale oko video snimke kamiona Čistoće iz Kranjčevićeve ulice u Zagrebu', koju je snimio u ponedjeljak.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Neću prestati postavljati pitanja gdje završava sortirani otpad, na koji se način prikuplja i koliko to košta građane Zagreba

Ako se otpad od plastike ne odvozi na odlagalište Jakuševec, pitanja koja proizlaze su:

- Koje tvrtke imaju ugovor sa Čistoćom/Zagrebačkih holdingom oko zbrinjavanje otpadne plastike?

- Koliko je takvog otpada temeljem tih ugovora isporučeno?

- Koja je vrijednost sklopljenog posla, koliko su uslugu plaćaju građani Zagreba?

- Zašto se prikupljanje otpada plastike, za drugog korisnika, obavlja kamionima gradske Čistoće i pod kojim uvjetima?

- Jesu li to isti oni kamioni Čistoće koji inače prevoze tzv. miješani otpad, te jesu li kamioni, kada prevoze plastiku propisno označeni?

U ponedjeljak ili utorak nisam govorio o sadržaju iz bilo kojeg kontejnera. Tko i kako može utvrditi što je bilo ubačeno u kamion u petak, kada je snimka nastala? Jasno se sadržaj ne vidi, mogu se čuti samo zvukovi kada otpad pada u kamion. A jučerašnja snimka, iz drugog kuta, što se sadržaja od petka tiče, također na to ne može dati odgovor. Stoga nisam imao potrebe bilo što demantirati. Na snimci koju sam objavio, jasno vidi da se u isti kamion prazni žuti i plavi spremnik, nepoznatog sadržaja. Zna se za koji je otpad koja vrta spremnika, sustav je zamišljen da bude što jednostavniji, žuti je spremnik za plastiku (ponegdje uz metal), a plavi za papir. To je propisano Odlukom Gradske skupštine iz siječnja ove godine, i toga se Čistoća do sada pridržavala. Također, u izvješću dobivenom od Čistoće krajem ožujka, jasno se navode vrste spremnika, njihove veličine i boje, te za koju se vrstu otpada isti koriste. Ne postoji spremnik plave boje koji se koristi za plastiku (fotografije izvatka iz dokumenata su u privitku). Možda je kod podzemnih to nevažno jer korisnik vidi samo vanjsku rupu kroz koju odbacuje otpad, no boje spremnika probudile su mi sumnju.

Ako ću zbog videa i upita gdje završava otpad završiti na sudu, kako prijete iz Zagrebačkog holdinga, nemam s tim problem. Možda tamo dobijemo odgovore na pitanja o zbrinjavanju otpada, ako već ne može biti drugačije.

Nastavit ću postavljati pitanja koja zanimaju građane grada Zagreba, na što odlazi njihov novac, i oko otpada, ali i drugih tema.

Nadam se da se nitko u Zagrebu "dreka nije napio", kako to kaže gradonačelnik, da u pročistaču otpadnih voda, usprkos potvrđenim vezanim optužnicama, dobro obavljaju svoj posao, da od tamo, kao i s nekoliko ogromnih divljih odlagališta, koja su bez problema nastajala i bila tolerirana mjesecima, nije došlo do zagađenja izvorišta pitkom vodom Grada Zagreba. A je li oko Pročistača ZOV-a bilo propusta, to ćemo očito morati saznati tijekom sudskog postupka, jer gradonačelnik npr. meni kao zastupniku građana ne dozvoljava uvid u ugovore, i brojne naknadno potpisane anekse, oko izgradnje i korištenja usluga ZOV-a.

Slična se situacija dogodila i vezala uz video koji sam objavio u ponedjeljak 2. travnja zbog sumnje u način prikupljanje sortiranog otpada te gdje se isti odvozi, je li to i dalje odlagalište Jakuševec? Brojni građani Zagreba, ali i cijele Republike Hrvatske, sumnjaju u efikasnost sustava odvojenog prikupljanja otpada, jer je svima razvidno kako nema dovoljno kamiona (neprestane su gomile otpada svuda oko postojećih kontejnera na tzv. zelenim otocima), nema vrećica za razdvajanje, nisu stigle niti kante za stanare stambenih zgrada, a nije niti počela izgradnja potrebnih objekata da bi odvojeno prikupljanje otpada zaživjelo. Na kraju, ili za početak, nema Plana za gospodarenje otpadom Grada Zagreba, niti ostalih vezanih dokumenata. Stoga tvrdim da Grad Zagreb uopće nije spreman za kvalitetnu brigu oko gospodarenja otpadom, a kako sumnjam i u neke ugovorene poslove oko otpada u gradu, objavio sam snimku iz Kranjčevićeve ulice.

Smatram da je moja dužnost kao zastupnika građana u Gradskoj skupštini, između ostalog, propitkivati odluke gradonačelnika i izvršne vlasti, tražiti odgovore na pitanja koja smatram da su u interesu građana ili koje dobijem od građana koje zastupam kao njihov predstavnik. A dužnost izvršne vlasti na te upite odgovarati i informirati javnost o svom radu.

Žao mi je ako su djelatnici Čistoće bili izloženi pritisku ili nekoj neugodnosti, no ukoliko su sve učinili kako treba ili kao im je naložio nadređeni, ne bi trebali snositi bilo kakve konzekvence.

Molim građane da mi nastave slati informacije, fotografije i snimke ako smatraju ili su primijetili nešto sumnjivo i nelogično uz ovu ili neke druge teme i probleme u gradu Zagrebu."