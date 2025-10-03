Objavljen identitet muškaraca koji su poginuli kod Senja

Iz mora kod Senja izvučena je olupina automobila u kojoj su jučer poginule četiri osobe. Podsjetimo, poginule su dvije žene i dva muškarca, svi Maltežani, nakon što su Range Roverom sletjeli s ceste u provaliju duboku 70 metara, a zatim u more. Malteški mediji objavili su identitete muškaraca.

Stradali muškarci su identificirani kao Jeremy Gambin i Kevin Bonnici. Identitet žena koje su bile s njima još uvijek nije objavljen. Ranije je objavljeno da su putnici imali između 66 i 68 godina.

Kako su izvijestili iz Policijske uprave ličko-senjske, vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka kretalo se iz smjera Rijeke prema Senju. Iz zasad nepoznatog razloga, vozač je izgubio nadzor u blagom lijevom zavoju.

- Automobil je skrenuo udesno, udario u dva zaštitna kamena stupa, sletio s kolnika u provaliju duboku oko 70 metara te završio u moru - naveli su iz policije. Sve se odvilo u četvrtak, nešto iza 16 sati.

Neslužbeno doznajemo kako su Maltežani unajmili automobil u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman".

Tijela stradalih iz mora su izvukli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Gospić, a potom su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije i identifikacije. Službene potvrde o njihovom identitetu očekuju se nakon obdukcije iako su naše službe već prenijele vijest malteškim diplomatima. Neslužbeno doznajemo kako je moguće i da ovo neće kvalificirati kao prometnu nesreću nego prometni događaj, s obzirom na to da postoji mogućnost da je vozaču pozlilo u vožnji, što će službeno pokazati nalaz obdukcije. Jedna od teorija je i da je vozač zaspao u vožnji.

Zahtjevna akcija

- Pripremio sam se na najgoru sliku, ali ne dovoljno. Ovo je baš grozno - rekao je kratko potreseni ronilac Renato Huba, koji je u četvrtak među prvima stigao na mjesto strašne tragedije u mjestu Bunica kraj Senja.

- Auto je pao na nekih 11 ili 12 metara dubine. Uspjeli smo izvući stvari, mobitele, ženske naočale, puno bombona... Tragedija je velika, izgubljena su četiri ljudska života. Užas - dodao je.

Istaknuo je da je akcija izvlačenja potopljenog automobila bila prilično zahtjevna. Auto je, kaže, sav spljošten. Doteglio je i vozilo do Sibinja te ga u konačnici prikvačio za sajlu vučne službe i pripremio za izvlačenje.

- Danas smo rješavali tešku prometnu nesreću, u kojoj su nažalost život izgubile četiri osobe. Intervencija je bila jako zahtjevna. Vozilo je sletjelo sa ceste 80 m u provaliju, a potom u more dubine između ( 10-15 m ). Zbog nepristupačnog terena morali smo vozilo uz pomoć ronioca, našeg prijatelja Renata podići na balone i dotegliti do najbližeg kopna gdje su naša vozila mogla prići gdje smo i izvukli vozilo - objavili su iz vučne službe Karamba.

Među prvima je na intervenciju stigao policajac Policijske postaje Senj Jasmin Mujaković. Kako su nam opisali ljudi, sišao je s ceste na obalu te hrabro skočio u hladni Jadran kako bi pokušao spasiti ljude. Nažalost, za to je bilo prekasno.

- Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 10-ak metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je to u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao - opisao nam je Adrian Karamba iz vučne službe, koji nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce. Više pročitajte OVDJE.