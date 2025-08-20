Objavljen Javni poziv za izbor pravobranitelja za djecu

Saborski Odbor za obitelj, mlade i sport objavio je Javni poziv za izbor pravobranitelja za djecu koji se bira na osam godina uz mogućnost ponovnog izbora, objavljeno je u srijedu na službenoj stranici Hrvatskog sabora.

Za pravobranitelja za djecu može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin i ima prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, treba imati najmanje 10 godina radnog iskustva te da je osobnim zalaganjem javnosti poznata u području promicanja i zaštite prava djeteta.

Također, za pravobranitelja za djecu može biti izabrana osoba koja nije osuđivana i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti te koja nije član političke stranke.

U Javnom pozivu objavljenom na službenim saborskim mrežnim stranicama navedeno je koju dokumentaciju kandidati trebaju priložiti uz životopis, a na njima će biti i objavljeni životopisi predloženih kandidata.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave u "Narodnim novinama". Prijave se upućuju poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu. Hrvatski sabor, Odbor za obitelj, mlade i sport, 10000 Zagreb, Ilica 256b.

Sadašnja pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, imenovana je pravobraniteljicom za djecu 17. studenoga 2017.

Po Zakonu o pravobranitelju za djecu iz 2017. Hrvatski sabor objavljuje javni poziv za izbor pravobranitelja za djecu najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata pravobranitelja za djecu, odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti pravobranitelja za djecu zbog drugih zakonom određenih razloga.

Saborski Odbor za obitelj, mlade i sport utvrđuje prijedlog najmanje dva kandidata za pravobranitelja za djecu na temelju pristiglih prijava iz javnog poziva te ga upućuje Saboru.