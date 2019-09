Objavljen je sažetak razgovora: 'Ako možete nešto napraviti...'

Puno se priča o Bidenovom sinu - da je Biden zaustavio tužbu i puno ljudi želi saznati o tome. Pa sve što možete učiniti s tužiteljem, bilo bi sjajno, rekao je Trump u telefonskom razgovoru ukrajinskom predsjedniku Zelenskiju.

Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da provjeri je li bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden blokirao istragu o ukrajinskoj energetskoj kompaniji Burisma njegovog sina, navodi se u sažetku poziva dvojice čelnika.

Hunter Biden je od travnja 2014. do travnja 2019. bio član uprave Burisma Holdingsa, ukrajinske energetske tvrtke optužene za koruptivne radnje, no on osobno nije bio osumnjičen ni za što.

- Biden se hvalio da je zaustavio istragu Burisme, pa ako možete malo to pogledati - kazao je Trump u razgovoru s ukrajinskim kolegom.

Prema Washington Postu, tjedan dana prije razgovora sa Zelenskijem, Trump je zatražio da se zaustavi američki paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan oko 400 milijuna dolara, ali se predomislio.

Razgovor dvaju predsjednika objavili su jučer u transkriptu koji kompromitira Trumpa. Demokratski zastupnici u američkom Kongresu podržali su pokretanje istrage kojom bi mogli opozvati Trumpa, nakon što je Trump priznao da je razgovarao s ukrajinskim čelnikom o Bidenu. Ali s obzirom na proces opoziva i odnos snaga, takav ishod nije izgledan.

- Predsjednik mora snositi odgovornost. Nitko nije iznad zakona. Činjenica je da je predsjednik Sjedinjenih američkih država, kršeći svoje ustavne odgovornosti, zatražio od strane vlade da mu pomogne u njegovoj političkoj kampanji na štetu naše nacionalne sigurnosti, kao i da potkopava integritet naših izbora - rekla je predsjednica Zastupničkog doma Kongresa SAD-a, demokratkinja Nancy Pelos.

Zastupnički dom, koji kontroliraju demokrate, ispitat će je li Trump tražio pomoć Ukrajine kako bi ocrnio bivšeg potpredsjednika Joea Bidena, koji trenutno ima najviše izgleda postati predsjednički kandidat demokratske stranke na izborima 2020. godine.

Impeachment, odnosno opoziv je podizanje optužnice u Zastupničkom domu protiv predsjednika, kojem po točkama optužnice treba suditi u Senatu. Sve je vjerojatnije da će u Donjem domu, u kojem demokrate imaju većinu, biti izglasano podizanje optužnice, ali je malo vjerojatno da će Senat, gdje su republikanci u većini, izglasati da se Trump, inače republikanac ukloni iz Bijele kuće.

Nijedan predsjednik SAD-a nije izravno smijenjen opozivom. Andrewa Johnsona i Billa Clintona, optužio je Zastupnički dom, ali ih je Senat oslobodio. Ako smijene Trumpa, predsjednik SAD-a bio bi potpredsjednik Mike Pence.

The Wall Street Journal (WSJ) objavio je da je Trump "otprilike osam puta" zamolio predsjednika Ukrajine da surađuje s njegovim osobnim odvjetnikom Rudyjem Giulianijem na istrazi o Hunteru Bidenu.

