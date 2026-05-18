Objavljena odluka o upisu u srednje škole: Čak 950 učenika manje nego lani, evo datuma

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u e-Savjetovanje uputilo je prijedlog Odluke o upisu učenika u srednje škole u školskoj godini 2026/2027.

Ove godine 8. razred završava 38.005 učenika, što je oko 950 učenika manje nego prošle godine, izvijestili su na konferenciji za novinare. U 1. razred srednjih škola planira se 47.469 upisnih mjesta u 2166 razrednih odjela. U odnosu na prošlu godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razrednih odjela manje.

U gimnazijskim programima je 11.225 mjesta, odnosno 25 posto svih mjesta u srednjim školama.

U četverogodišnjem strukovnom obrazovanju je 18.545 mjesta, što je 41,47 posto.

U trogodišnjem strukovnom 11.471 mjesto, odnosno 25,65 posto.

Za medicinske sestre/tehničare (petogodišnje obrazovanje) bit će 1.246 mjesta.

Za učenike koji upisuju po prilagođenom programu 850 mjesta.

U glazbenim i plesnim programima 1.387 mjesta.

Prijave učenika u sustav NISPUSŠ počinju 1. lipnja, a prijave programa srednjih škola za učenike po redovnom programu počinju 24. lipnja i traju do 3. srpnja, odnosno do 26. lipnja za programe koji traže dodatne provjere (umjetnički, gimnazije). Dodatni ispiti i provjere su od 29. lipnja do 2. srpnja. Konačne ljestvice su 7. srpnja, a upisi i dostava dokumenata potrebnih za upis su od 7. do 9. srpnja.

Za učenike s teškoćama koji se upisuju po posebnom rasporedu prijave obrazovnih programa traju od 1. do 12. lipnja. Dodatne provjere za škole koje to traže su 15-17. lipnja, a upisi 23. lipnja.

Za učenike sportaše, iskaz interesa za upis u programe za sportaše traje od 1. do 5. lipnja, a nacionalni sportski savezi 18. lipnja objavljuju konačne rang-liste prema kriterijima sportske uspješnosti učenika. Unos tih rang-lista u sustav, te dodjela bodova je 19. lipnja.

Na Viberu 1. lipnja bit će aktiviran kanal za učenike i roditelje sa svim informacijama o upisima. Hodogrami sa svim datumima bit će objavljeni na osobnim stranicama učenika, na hrvatskom, te na engleskom jeziku za učenike strance.

Svi upisi moći će se odraditi direktno preko NISPUSŠ sustava, bez potrebe da se papiri fizički nose u škole, ističu u Ministarstvu.