VRIJEME LUDUJE

Oblačni četvrtak kao priprema za kišni petak, a evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Oblačni četvrtak kao priprema za kišni petak, a evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vrijeme luduje: sunce, kiša, magla i jaka bura prijete Jadranu! Pripremite kišobrane, a na kopnu očekujte sunčana razdoblja uz povremene oblake. Vikend sunčan, ali svježiji

U četvrtak nas očekuje promjenjivo vrijeme. U unutrašnjosti će jutro mjestimice biti maglovito, a zatim djelomice sunčano, uz više oblaka u prvom dijelu dana. Na Jadranu će prevladavati sunčano, no u Dalmaciji se od sredine dana očekuje postupno naoblačenje, a kasno navečer i tijekom noći na krajnjem jugu moguća je kiša.

Vjetar će biti uglavnom slab, u gorju povremeno umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita ujutro na udare i olujna, no prema kraju dana će slabjeti, dok će na jugu postupno zapuhati jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 2 i 7 °C, na Jadranu od 10 do 15 °C, a najviša dnevna između 13 i 17 °C, odnosno 19 do 23 °C uz obalu.

- Prema kraju tjedna na kopnu promjenjivo oblačno, ali na mjestimičnu kišu treba računati u petak u unutrašnjosti Dalmacije, u manjim količinama moguće i na istoku. U subotu česta sunčana razdoblja uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. Nedjelja najsunčanija, ali i malo svježija. Jutra ponegdje maglovita, u gorju u nedjelju uz mogućnost za slab mraz.

U oblačniji i malo svježiji petak na Jadranu ponegdje kiša, na južnom dijelu i obilna i praćena grmljavinom, dok će sjeverni dio ostati suh. Vikend zatim sunčaniji i većinom bez oborine. Puhat će umjerena bura, na sjevernom dijelu povremeno i jaka, popodne u okretanju na sjeverozapadnjak, no još u petak na jugu i jugo - prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.

