PROGNOZA VREMENA

Oblačno i kiša, na Jadranu pljuskovi, grmljavina i vjetar

Oblačno i kiša, na Jadranu pljuskovi, grmljavina i vjetar
Kaštel Štafilić: Obilna kiša zahvatila je Dalmaciju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Temperature će se kretati između 15 i 20 °C, dok će u Zagrebu najviša dnevna temperatura biti između 15 i 17 °C. Jutarnje temperature bit će nešto niže, ali i dalje ugodne za ovo doba godine

Hrvatsku u utorak očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Veći dio zemlje bit će umjereno do pretežno oblačan, a kiša će biti česta i lokalno obilna posebno na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Uzduž Jadranske obale kišu će povremeno pratiti grmljavina, a u Dalmaciji su pljuskovi najizgledniji u poslijepodnevnim satima.

Na istoku zemlje zadržat će se uglavnom suho, dok će Zagreb i okolica biti pretežno oblačni s povremenom slabom kišom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, ali u višem gorju može biti i vrlo jak, ponegdje čak i južni te jugoistočni. Na Jadranu se očekuje umjereno do jako jugo i južni vjetar koji će dodatno pojačati osjećaj nestabilnosti.

Temperature će se kretati između 15 i 20 °C, dok će u Zagrebu najviša dnevna temperatura biti između 15 i 17 °C. Jutarnje temperature bit će nešto niže, ali i dalje ugodne za ovo doba godine.

PRAVA JESEN U Belom Manastiru jutros -2, nedjelja će biti sunčana, a na Jadranu ogući olujni udari bure
U Belom Manastiru jutros -2, nedjelja će biti sunčana, a na Jadranu ogući olujni udari bure

DHMZ je za utorak izdao žuto upozorenje za riječku regiju zbog jakog vjetra i obilne kiše te za zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal i sjevernu Dalmaciju zbog jakog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

