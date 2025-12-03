Obavijesti

VREMENSKA PROGNOZA

Oblačno, maglovito, s kišom u Dalmaciji, a sutra stiže i snijeg

Oblačno, maglovito, s kišom u Dalmaciji, a sutra stiže i snijeg
Srijeda nam donosi pretežno oblačno, a ponegdje i maglovito vrijeme, a četvrtak još više kiše u većem dijelu zemlje, ali i snijeg u gorju

Bit će promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, ponegdje i maglovito. Povremeno malo kiše ponajprije na Jadranu, u prvom dijelu dana u Dalmaciji i pljusak s grmljavinom, a u unutrašnjosti rosulja, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Vrijeme po gradovima

Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjereno do jako jugo i istočni vjetar, dok će na sjeveru puhati umjerena bura. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda, u unutrašnjosti većinom od 1 do 6, na moru između 10 i 15 stupnjeva Celzijusovih.

Većinom oblačno povremeno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom bit će u četvrtak.

Krajem dana u gorskim krajevima mjestimice susnježica i snijeg. Vjetar na kopnu većinom slab. Na sjevernom i srednjem Jadranu umjerena do jaka bura, a na južnom dijelu jugo. Temperaturqa zraka u unutrašnjosti od 0 do 6, na jadranu između 10 i 15 °C.

