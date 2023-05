Obljetnica masakra u Borovom Selu: 'Neki dečki nisu uspjeli ni iz busa izaći, odmah su ubijeni'

U noći 2.svibnja 1991. godine, srpski pobunjenici u Borovom Selu, u sačekuši su dočekali pripadnike vinkovačke Specijalne policije koji su došli u selo spasiti dvojicu ranije zarobljenih kolega iz policijske patrole Zvonimira Matkovića i Dalibora Križanovića. Ne znajući da je to bila dobro organizirana akcija od strane pobunjenih Srba, vinkovački dečki ušli su u selo i odmah se našli u vatri sa svih strana.

U višesatnom 'rešetanju' iz zasjede, i kasnije u direktnim obračunima sa teško ranjenima koje su masakrirali, borovski Srbi ubili su 12 redarstvenika, a ranili 23. Dio je to bolne hrvatske povijesti iz perioda Domovinskog rata jer je od 51 optuženog za pokolj u Borovu Selu, Vojni sud u Osijeku 1993. godine osudio samo desetoricu. Ni jedan nije odslužio zatvorsku kaznu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kao i svake godine od provedene mirne reintegracije, tako se i ovoga 2. svibnja u Borovu Selu održalo obilježavanje godišnjice ubojstva vinkovačkih policajaca. Komemoracija na ubijene - Antuna Bošnjaka, Josipa Grbavca, Mladena Culeja, Zdenka Šarića, .Zorana Pericu, Ivicu, Grašića, Luku Vučića, Marinka Crnkovića, Janka Petrušića, Željka Hrala Čovića i Mladena Čatića, održana je kod 'Dvanaest čempresa' zasađenima njima u čast na ulazu u Borovo Selo, nakon čega su okupljeni branitelji krenuli u mimohodu do spomen-obilježja u centru Borova Sela. Ondje su vijence položili članovi obitelji i suborci policajaca, te državna i druga izaslanstva, a među njima i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te ministar obrane Mario Banožić.

- Nismo očekivali pucanje. Mislili smo da je u Borovu samo prosvjed, a da mi dolazimo kao osiguranje. No, kad smo ušli u selo odmah je počelo pucanje sa svih strana. Doslovce su se digli krovovi sa kuća. Neki dečki nisu uspjeli ni izaći iz autobusa nego su ubijeni odmah unutra, a oni koji su izašli nisu znali kamo bi se skrili. Nismo ni znali koliko je stradalih jer to je trajalo par sati dok nas nisu izvukli - prisjetio se toga užasa Matija Mičić, jedan od sudionika te akcije koji je ranjen bombom bačenom iz vozila Hitne pomoći u kojoj su također bili pobunjeni Srbi.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Također je za poginule policajce u vinkovačkoj župnoj Crkvi sv. Euzebija i Poliona služena misa zadušnica nakon koje su dočekani i sudionici memorijalne utrke '12 redarstvenika'.

Božinović: 'Ubojstvo 12 policajaca označilo je prekretnicu'

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović rekao je kako je ubojstvo 12 pripadnika vinkovačke Specijalne policije u Borovu Selu prije 32 godine označilo prekretnicu nakon koje je postalo jasno da će rata biti i da će biti krvav te kako je važna istina o svemu što se dogodilo.

- Oni koji su planirali tu akciju htjeli su izazvati strah i zabrinutost pa i paniku među stanovništvom i hrvatskim policijskim snagama koji su u to vrijeme bili jedina organizirana obrana hrvatske mlade države - podsjetio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova nakon komemoracije.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

No, istaknuo je, "izazvan je potpuno drugi efekt i ljudi su se diljem Hrvatske solidarizirali".

- Vinkovci su isti dan okupili desetke tisuća ljudi koji su iskazali pijetet prema žrtvi svojih pripadnika Specijalne jedinice policije. Krenuli smo u stvaranje vlastite države žaleći istodobno za žrtvama. Žalimo i danas, ali smo danas obučeni i opremljeni da se nešto slično hrvatskom čovjeku nikad više ne ponovi - rekao je Davor Božinović.

Upozorio je potrebu da o događajima iz Domovinskog rata posebice budu upoznati mladi naraštaji.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Istina je ta koju treba prihvatiti

Na primjedbu novinara kako ubojstvo 12 policajaca u Borovu još nije dobilo epilog u sudskim presudama te odgovarajući na pitanje je li dolazak srbijanske premijerke u Zagreb i odlazak premijera Plenkovića u Beograd na tragu boljih odnosa Hrvatske i Srbije, Božinović je odgovorio kako je istina ta koju treba prihvatiti.

- Ubijeni policajci nisu nikoga napadali, išli su samo raditi svoj posao. Jedino na taj način, kada svi prihvatimo da je ono što se dogodilo ne samo za nas tragedija, već neprihvatljivo s bilo kog aspekta gledanja na te događaje, moći ćemo ići naprijed - rekao je i dodao kako da je u tom smislu optimist.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Neće biti lako i neće to trajati kratko, ali mi pokazujemo da smo svom žrtvom, ali i sa svime što smo komunicirali i u zemlji i u inozemstvu, žrtvu hrvatskih branitelja i stvaranje hrvatske države postavili u kontekst koji je, uza sve ono drugo što smo ispunili, Hrvatsku pozicionirao i kao članicu NATO-saveza i EU i schengenske zone, kao i državu koja je itekako priznat međunarodni partner. To je put kojim želimo da svi naši susjedi idu, ali, ponavljam, za to je vrlo važna istina o svemu onome što se dogodilo - ocijenio je Davor Božinović.

U vinkovačkoj župnoj crkvi sv. Euzebija i Poliona bit će služena misa zadušnica nakon koje će biti dočekani sudionici memorijalne utrke "12 kilometara za 12 redarstvenika" ulicama Vinkovaca.

