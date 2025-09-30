Obavijesti

News

Komentari 1
STARI GRAD

Obnavlja se sisačka tvrđava, radovi vrijedni 18,8 mil. eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Obnavlja se sisačka tvrđava, radovi vrijedni 18,8 mil. eura
6
Foto: Edina Zuko

Obnova obuhvaća i niz ključnih elemenata: novi muzejski postav, prostor za restoran te konstruktivne sanacije prema najvišim protupotresnim standardima

Obnova tvrđave Stari grad u Sisku počela je prije godinu dana te se do kraja godine očekuje završetak svih krovnih radova, a tijekom zime nastavit će se unutarnje uređenje. Na ušću Kupe u Savu tvrđava Stari grad Sisak izgrađena je između 1544. i 1550. godine, a nakon potresa prije pet godina Stari grad je zbog oštećenja zatvoren za javnost i posjetitelje.

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić obišao je gradilište Starog grada te izrazio zadovoljstvo tijekom obnove jednog od najvažnijih simbola Siska. "Završetkom obnove Starog grada, Sisak će dobiti prostor koji čuva njegovu povijest, ali i otvara vrata novim kulturnim i društvenim sadržajima, kao što to Sisak zaslužuje”, rekao je.

Izvođači su ubrzali radove kako bi obnova završila u roku, do lipnja iduće godine. Trenutno se radi na više ključnih dijelova, od krovišta, fasada i kula do infrastrukturnih radova poput izgradnje hidro-stanice.

PROJEKT OD 4 MILIJUNA EURA Sisak kreće u obnovu Gradskog muzeja: 'Bit će na ponos grada'
Sisak kreće u obnovu Gradskog muzeja: 'Bit će na ponos grada'

Obnova obuhvaća i niz ključnih elemenata: novi muzejski postav, prostor za restoran te konstruktivne sanacije prema najvišim protupotresnim standardima.

Iz konzervatorskog tima koji prati obnovu tvrđave izvijestili su da su tijekom obnove otkriveni rimski elementi, spolije, koji su stoljećima bili skriveni u strukturi utvrde. Iako nema novih arheoloških nalaza, dokumentirani su piloti i drugi građevni elementi koji svjedoče o fazama izgradnje i kasnijim obnovama, osobito nakon oštećenja u Drugom svjetskom ratu.

Procijenjena vrijednost radova obnove Starog grada Siska je 18,8 milijuna eura, bez PDV-a, a novčana sredstva su osigurana iz Fonda solidarnosti EU i NPOO-a, putem Ministarstva kulture i medija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'
HTIO UNIŠTITI BJELOVAR

Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'

Povodom obljetnice eksplozije u Bjelovaru ponavljamo ekskluzivni razgovor iz 2022. s čovjekom koji je pregovarao sa srpskim oficirom koji je digao u zrak skladište u Bjelovaru sa 170 tona eksploziva
DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole
PETRAČ USKORO IDE VAN

DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole

Hrvoje Petrač je kao jamčevinu da neće pobjeći iz Hrvatske prije nego što bude pozvan na odsluženje kazne ponudio nekretninu Nikole Petrača vrijednu milijun eura. Na slobodu će čim sud riješi papirologiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025