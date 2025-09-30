Obnavlja se sisačka tvrđava, radovi vrijedni 18,8 mil. eura

Obnova tvrđave Stari grad u Sisku počela je prije godinu dana te se do kraja godine očekuje završetak svih krovnih radova, a tijekom zime nastavit će se unutarnje uređenje. Na ušću Kupe u Savu tvrđava Stari grad Sisak izgrađena je između 1544. i 1550. godine, a nakon potresa prije pet godina Stari grad je zbog oštećenja zatvoren za javnost i posjetitelje.

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić obišao je gradilište Starog grada te izrazio zadovoljstvo tijekom obnove jednog od najvažnijih simbola Siska. "Završetkom obnove Starog grada, Sisak će dobiti prostor koji čuva njegovu povijest, ali i otvara vrata novim kulturnim i društvenim sadržajima, kao što to Sisak zaslužuje”, rekao je.

Izvođači su ubrzali radove kako bi obnova završila u roku, do lipnja iduće godine. Trenutno se radi na više ključnih dijelova, od krovišta, fasada i kula do infrastrukturnih radova poput izgradnje hidro-stanice.

Obnova obuhvaća i niz ključnih elemenata: novi muzejski postav, prostor za restoran te konstruktivne sanacije prema najvišim protupotresnim standardima.

Iz konzervatorskog tima koji prati obnovu tvrđave izvijestili su da su tijekom obnove otkriveni rimski elementi, spolije, koji su stoljećima bili skriveni u strukturi utvrde. Iako nema novih arheoloških nalaza, dokumentirani su piloti i drugi građevni elementi koji svjedoče o fazama izgradnje i kasnijim obnovama, osobito nakon oštećenja u Drugom svjetskom ratu.

Procijenjena vrijednost radova obnove Starog grada Siska je 18,8 milijuna eura, bez PDV-a, a novčana sredstva su osigurana iz Fonda solidarnosti EU i NPOO-a, putem Ministarstva kulture i medija.