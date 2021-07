Obnova će sigurno trajati deset godina i više. Pojedinačni slučajevi neće čekati toliko. To je dugotrajan, kompliciran i skup proces i građani moraju biti strpljivi, rekao je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet u emisiji Newsroom N1 televizije.

Istaknuo je da prije početka obnove treba obaviti preliminarne preglede, detaljne preglede, skupiti dokumentaciju, javnu nabavu za projektnu dokumentaciju, javnu nabavu za radove.

- To je sada za velik broj objekata napravljeno i postali smo svjedoci fizičke obnove i mislim da će to sada ići brže - kazao je Korlaet.

Uklonjeno je desetak objekata

- S obiteljskim kućama je puno jednostavnija situacija, jer je vlasnička situacija jednostavnija. Upravo su složeni vlasnički odnosi ti koji usporavaju obnovu zgrada. Mora biti čista vlasnička struktura - rekao je.

Dodaje i kako vode evidenciju te da mobilni timovi poput njihovih nisu postojali već samo fiksni punktovi gdje su građani morali dolaziti.

- Timovi koji su bili su bili vještaci gradskog ureda koji su procjenjivali štetu, ali ovakvi nisu postojali - rekao je.

Kazao je i da su obišli sve kuće, a ako ima neka koju nitko nije obišao, radi se o izoliranim slučajevima.

- Sve predradnje su većinom obavljene, ali imovinsko-pravni odnosi su usko grlo i volio bih da u zakonu pokušamo tu stvar malo olabaviti. Koliko je meni poznato uskoro će početi stizati rješenja, ne samo za obiteljske kuće, nego i za zgrade. Bilo je nagoviješteno da će više desetaka višestambenih zgrada biti uključeno - rekao je.

Za uklanjanje kuća izdano je 30-ak rješenja, a sve dok vlasnički papiri nisu uredni građani se ne mogu aplicirati za sredstva.

Prve kuće ljudi bi mogli dobiti kroz dvije ili tri godine.

- Rekao bih da projektanata ima dovoljno, a u mehanizaciji ćemo biti malo deficitarni, ali mi smo zemlja Europske unije, koja može napraviti i međunarodni poziv za izgradnju. Možemo napraviti i da se istovremeno radi pet kuća u jednoj ulici.

'Prethodna uprava je komunicirala stvari koje nisu realne'

Još ranije rekao je da će za oštećene škole u Zagrebu trebati puno više vremena nego što je prvotno najavljivano.

- Ja bih rekao da je prethodna uprava, konkretno prethodni ustroj Gradskog ureda za obrazovanje komunicirao stvari koje nisu realne u svrhu kampanje. Točno ste rekli 12 škola, sve one, odnosno velika većina se nalaze u zaštićenoj zoni, odnosno u povijesnoj cjelini i to su vrijedne historicističke zgrade koje nije lako obnavljati. Zato to ide malo sporije - kaže.

Malverzacija više neće biti, kaže Korlaet, te je naglasio da GSKG ima novoizabranog voditelja podružnice.

Situacija u gradu 'nije bajna'

- Neće biti jednostavno vratiti kredit ni covid pozajmicu koju smo dobili od Vlade i te štetne ugovore revidirati ili raskinuti. Dajemo sve od sebe, slabo spavamo, ali radimo - rekao je.

Za upravu Holdinga došle su 73 prijave. Novu upravu, rekao je Korlaet, imat ćemo kroz 3 tjedna do mjesec dana.

- Kroz nekoliko dana ide i natječaj za pet pročelnika - dodao je.