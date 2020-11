'Obnova kreće prije ljeta, a neću biti kandidat za gradonačelnika'

<p>Privremeni ravnatelj Fonda za obnovu<strong> Damir Vanđelić </strong>predstavio je u petak to tijelo najavivši da će prije idućeg ljeta krenuti radovi na konstrukcijskoj obnovi zgrada, pritom je odbacio nagađanja o svojoj kandidaturi za gradonačelnika Zagreba jer mu je prioritet Fond.</p><p>"Realno je očekivati da će se krajem proljeća, prvog kvartala početi odvijati stotine projektiranja, raditi istražni radovi, otklanjati određeni objekti, a prije ljeta će početi radovi na konstrukcijskoj obnovi, ovisno o tome je li nešto kulturno dobro i kakva je odluka vlasnika", rekao je Vanđelić na konferenciji za novinare.</p><h2>Predlaže instaliranje dodatnih alata kontrole </h2><p>Najavio je da će razviti IT alate koji će omogućiti zainteresiranima da pretraživanjem vide troškove Fonda, sve sklopljene ugovore i situacije na objektima.</p><p>Osobno će, kaže, predložiti da Fond instalira dodatne alate kontrole - internu i vanjsku reviziju te samostalnu službu za prevenciju prevara.</p><p>Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije osnovan je temeljem Zakona o obnovi izglasanog 11. rujna, a zadaća mu je provoditi obnovu zgrada koje nisu javne namjene sukladno odluci Ministarstva.</p><p>Sredstva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive, odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove privremene pohrane stvari, osigurat će Republika Hrvatska u državnom proračunu u visini od 60 posto, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija u visini po 20 posto i vlasnici, odnosno suvlasnici nekretnina u visini po 20 posto.</p><p>Vanđelić je istaknuo da škole i bolnice nisu pod ingerencijom Fonda, trebala bi odluka vlasnika da se proširi opseg rada Fonda i škole i bolnice dođu pod njegovu nadležnost.</p><p>Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Fonda bit će u ponedjeljak, 16. studenog. Vanđelić je istaknuo da paralelno s time rade na financiranju obnove i operativnim tehničkim stvarima, poput izrade informatičkih aplikacija za praćenje e-obnove, pripremu svih tehničkih dokumenata i dokumentacije za javnu nabavu, projektiranje, stručni nadzor, operativne koordinatore i revidente.</p><p>Vezano za prioritete obnove, poručio je da građani sami mogu ubrzati obnovu tako da podnesu što kompletniji zahtjev resornom Ministarstvu koje donosi odluku, a Fond provodi. "Fond će provoditi odluke onim redoslijedom kako zahtjevi dolaze u Ministarstvo, a odluke u Fond", najavio je Vanđelić.</p><p>Kada je riječ o višestambenim zgradama, mnoge nemaju etažni elaborat, što će otežavati da se brzo obrade zahtjevi. Onome tko ne želi participirati u obnovi Fond će sjesti sa zalogom na nekretninu.</p><h2>Neće biti HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika</h2><p>Prema procjenama volontera i bazi Građevinskog fakulteta, za obnovu je 6500 zgrada. Po njegovoj procjeni, šteti od 42 milijarde kuna treba pridodati još 30 posto, a kvalitetnija procjena bit će kada se napravi elaborat utvrđena stanja i projektna procjena, te procjena troškova neke zgrade.</p><p>Vanđelić je na konferenciji također odbacio nagađanja o kandidaturi za gradonačelnika Zagreba na listi HDZ-a. Ne, odgovorio je na novinarski upit, poručivši da mu je Fond prioritet.</p><p>Prikazao je i svoju imovinsku karticu. Okvirna procjena vrijednosti imovine je nešto viša od 19 milijuna kuna.</p><p>Ukupan godišnji dohodak od samostalnog i nesamostalnog rada umanjen za porez i prirez za period od 2013. do 2019. iznosi nešto više od 13 milijuna kuna, a sa zbrojem eksternog financiranja iznosi oko 18 milijuna kuna. </p><p>Ugovor koji je sklopio za privremenog ravnatelja iznosi 17.000 kuna neto.</p><p>Stanovi ukupne površine s parkirnim mjestima 271 četvornih metara mu vrijede otprilike četiri milijuna kuna. Jedan stan je u Rovinju, a drugi u Zagrebu.</p><h2>Nije u sukobu interesa zbog NO Croatia osiguranja</h2><p>Na novinarski upit rekao je kako ne smatra da je u sukobu interesa jer je istovremeno u Nadzornom odboru (NO) osiguravajućeg društva Croatia osiguranja.</p><p>Najavio je da će 31. prosinca izaći iz NO-a Croatia osiguranja, a zbog ugovornih obaveza to ne može ranije učiniti. Smatra da kao ravnatelj Fonda ne može ništa učiniti da pomogne bilo kojem osiguravajućem društvu.</p><p>Rekao je da će iz NO-a izaći prije odluke o natječaju za mandatnog ravnatelja Fonda. Još je uz to predsjednik NO-a Ina d.d. te je predsjednik Savjeta Hanfe.</p><p>Vanđelić kaže da nije član niti jedne stranke, niti to kani postati jer "niti jedna ne odgovara u potpunosti njegovim razmišljanjima".</p><p>Potvrdio je da se planira javiti na natječaj za stalnog ravnatelja Fonda.</p>