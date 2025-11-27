Obavijesti

SPORNI DETALJI UGOVORA PLUS+

Obnova kultnog dvorca skuplja čak 1,7 mil. eura. Zurovec bez natječaja sklopio čudne ugovore

Piše Ivan Pandžić,
Obnova kultnog dvorca skuplja čak 1,7 mil. eura. Zurovec bez natječaja sklopio čudne ugovore
Foto: Pixsell/Canva

Dvorac Erdödy u Kerestincu biser je kulturne baštine. Cijene obnove raste zbog novih troškova, a dva ugovora posebno bodu u oči: 'To vam je preplaćeno, skuplje je nego na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj...'

Obnova dvorca Erdödy u Kerestincu vjerojatno je trenutačno najvažniji i najveći projekt na kulturnoj baštini u kontinentalnoj Hrvatskoj. Ali upravo je poskupjela za više od trećinu prvotno ugovorene cijene, a tu su i drugi u najmanju ruku neobični i skupi popratni ugovori koje je potpisao gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec. Pa su tako bez javnog natječaja izabrane tvrtke za vođenje projekta i nadzor obnove, što će biti plaćeno znatno skuplje od uobičajenih cijena za te usluge, poručili su iz konkurentskih tvrtki.

