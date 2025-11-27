Dvorac Erdödy u Kerestincu biser je kulturne baštine. Cijene obnove raste zbog novih troškova, a dva ugovora posebno bodu u oči: 'To vam je preplaćeno, skuplje je nego na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj...'
SPORNI DETALJI UGOVORA PLUS+
Obnova kultnog dvorca skuplja čak 1,7 mil. eura. Zurovec bez natječaja sklopio čudne ugovore
Obnova dvorca Erdödy u Kerestincu vjerojatno je trenutačno najvažniji i najveći projekt na kulturnoj baštini u kontinentalnoj Hrvatskoj. Ali upravo je poskupjela za više od trećinu prvotno ugovorene cijene, a tu su i drugi u najmanju ruku neobični i skupi popratni ugovori koje je potpisao gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec. Pa su tako bez javnog natječaja izabrane tvrtke za vođenje projekta i nadzor obnove, što će biti plaćeno znatno skuplje od uobičajenih cijena za te usluge, poručili su iz konkurentskih tvrtki.
