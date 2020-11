'Obnova Zagreba neće trajati desetljeće, već stoljećima...'

Čelnica Glasa Anka Mrak Taritaš ustvrdila je da će obnova Zagreba i dviju susjednih županija, sudeći prema proračunskim stavkama, trajati stoljećima te da se nisu stekli ni 'papirnati' uvjeti za početak obnove

<p>"Jučer je bilo osam mjeseci otkako je Zagreb i Zagrebačku te Krapinsko-zagorsku županiju pogodio katastrofalni potres i kada se nakon toliko vremena podvuče crta, bojim se da nismo napravili veliki pomak. To pokazuje i proračun za iduću godinu u kojemu je predviđen isti iznos za obnovu privatnih kuća, višestambenih i stambenih, oko 270 milijuna kuna, kao i za subvencije stambenim kreditima u APN-u", izjavila je<strong> Anka Mrak Taritaš</strong> novinarima u Saboru.</p><p>Premijer Andrej Plenković nakon potresa je rekao da će obnova trajati godinama, ali nije rekao da će obnova od potresa trajati stoljećima. Ako se zaista u proračunu na taj način odnosimo prema posljedicama od potresa, onda ona neće trajati desetljeće nego će trajati i stoljećima, ustvrdila je.</p><p>Upozorila je da imamo obvezu u roku od 18 mjeseci iskoristiti sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije, ali za zgrade javne namjene. Kada prolazite Zagrebom, ne vidite da se zgrade javne namjene obnavljaju, pri čemu su prioritet zdravstvene ustanove, ali ne vidim da se nešto događa, naglasila je.</p><p>"Kada je riječ o privatnim stambenim kućama, bez obzira na to jesu li obiteljske kuće ili višestambene zgrade, građani ih obnavljaju sami. U programu mjera koji je donesen, na šest stranica se navodi što se sve mora priložiti uz zahtjev, riječ je o nizu dokumenata, a uvedeni su i javni bilježnici, kojih nema nigdje u zakonodavstvu, dodatni elaborati za koje je trebao biti donesen pravilnik, što nije učinjeno. Osam mjeseci je prošlo od potresa, a još se nisu stekli ni 'papirnati' uvjeti da bi obnova mogla krenuti tako da je obnova stoljećima daleko", istaknula je Mrak Taritaš.</p><p>Najavila je da će svakog 22. u mjesecu izlaziti pred medije i govoriti o obnovi te istaknula da bi voljela da je u krivu i da joj je žao što to tako ide, a moglo je drugačije, ali 'tu smo gdje jesmo'.</p>