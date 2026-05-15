Onkološki pacijenti 549 dana čekaju na nove terapije: 'Hrvatska i dalje zaostaje'

Fiskalna analiza multiplog mijeloma u Hrvatskoj, prva takve vrste, pokazuje da odgođeni pristup inovativnim terapijama ne predstavlja samo zdravstveni izazov, nego i rastući gospodarski teret. Analiza procjenjuje da je ukupni fiskalni teret bolesti u Hrvatskoj dosegnuo gotovo 45 milijuna eura godišnje, ističe glavni autor studije, slovački zdravstveni ekonomist prof. dr. Robert Babela.

- Nova međunarodna analiza pokazuje da multipli mijelom, rijetka bolest koja se često smatra malom zbog broja oboljelih, vlade Češke, Slovačke, Hrvatske i Mađarske godišnje stoji ukupno 236 milijuna eura, pri čemu do 80 posto tereta pada izvan zdravstvenih proračuna, na financijski, radni i socijalni sustav. Nalazi potvrđuju da u suvremenom zdravstvu ne postoji 'mala' bolest te da pravodoban pristup liječenju nije trošak koji treba ograničavati, već ulaganje koje donosi korist cijelom državnom proračunu - naglasio je prof. Babeľa, s kojim su u Hrvatskoj surađivali izv. prof. dr. sc. Luka Vončina, izv. prof. dr. sc. Šime Smolić i izv. prof. dr. sc. Ana Bobinac.

Uoči međunarodnog stručnog skupa održanog u organizaciji udruge MijelomCRO i pod pokroviteljstvom neformalne skupine europarlamentarnih zastupnika MEPs against cancer, ekonomski i zdravstveni stručnjaci upozorili su da onkološki pacijenti u Hrvatskoj na nove terapije, već odobrene na europskoj razini, čekaju prosječno 549 dana. Sudionici skupa poručili su kako je potrebno unaprijediti model odlučivanja o dostupnosti liječenja kako bi pacijenti brže dobili pristup inovativnim terapijama koje mogu produljiti život i poboljšati njegovu kvalitetu.

Multipli mijelom zloćudna je bolest krvi koja zahvaća koštanu srž, a prema podacima iz studije, u Hrvatskoj s njom živi oko 2300 osoba. Iako bolest još uvijek nije izlječiva, pravodoban pristup suvremenim terapijama može značajno produljiti život i poboljšati njegovu kvalitetu. Teret bolesti pritom ne nose samo pacijenti, nego i njihove obitelji i njegovatelji, kojih je prema procjenama oko 5.000.

Povećana stopa preživljenja, a ona može biti još i bolja

- Hrvatska je posljednjih deset godina ostvarila značajan napredak u liječenju multiplog mijeloma, uz bolje stope preživljenja, raniju dijagnostiku i širi pristup terapijama nego ranije, no prostor za napredak i dalje postoji. Ulaganja u liječenje od 2009. porasla su za 296 posto, ali taj rast treba promatrati u kontekstu gotovo udvostručenog broja pacijenata koji danas žive s bolešću zahvaljujući ranijem otkrivanju i učinkovitijem liječenju. Procijenjeno petogodišnje preživljenje pacijenata povećalo se s oko 35 posto na današnjih 60 – 65 posto - pojašnjava izv. prof. dr. sc. Luka Vončina s Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Nova fiskalna analiza otkriva gospodarski teret odgođenog pristupa liječenju i nudi rješenja

Iako najveći dio od spomenutih 45 milijuna eura godišnjeg fiskalnog tereta multiplog mijeloma otpada na izravne troškove zdravstvene skrbi, više od 5 milijuna eura godišnje gubi se zbog smanjene produktivnosti i manjih poreznih prihoda, troškova koji su danas uglavnom nevidljivi u procesu donošenja odluka. Odgođeni pristup liječenju stoga ne uklanja troškove, već ih prebacuje na pacijente, njihove obitelji, njegovatelje i cjelokupno gospodarstvo.

Makroekonomist prof. dr. Dennis A. Ostwald iz WifOR Instituta, neovisne institucije specijalizirane za ekonomiku zdravlja i tržište rada naglašava da i dalje postoji nesklad između političkog shvaćanja zdravlja kao troška i znanstvenih dokaza koji dokazuju da je zdravlje investicija.

- Početni, najočitiji troškovi vidljivi su u većim zdravstvenim izdacima poput kasnog početka liječenja. Neizravni troškovi povezani su s gubitkom produktivnosti i sudjelovanja u radu, jer zbog bolesti ne gubimo samo radnika, već I poreznog obveznika. Tu su i skriveni troškovi unutar obitelji i zajednica, koji često koriste vlastite financijske resurse kako bi se mogli brinuti za bolesne rođake - pojašnjava Ostwald.

- Svaki euro uložen u bolje upravljanje multiplim mijelomom generira 1,14 eura ukupne fiskalne vrijednosti, a uz korekcije temeljene na modelu povrata sredstava taj iznos raste na približno 1,18 eura - ističe prof. Babeľa.

'Oboljeli imaju smanjenu radnu sposobnost'

Kako bi se to i ostvarilo, stručnjaci predlažu nadogradnju postojećeg napretka kroz primjenu fiskalnog modela za multipli mijelom - alata koji mjeri puni trošak bolesti, uključujući zdravstvene izdatke, izgubljene porezne prihode, gubitak produktivnosti i socijalne transfere. Autori ističu da analiza ujedno pokazuje potrebu za kvalitetnijim nacionalnim registrima i sustavnijim praćenjem ishoda liječenja kako bi buduće procjene bile još preciznije.

Fiskalni model već se koristi u nekoliko europskih zemalja te omogućuje donositeljima odluka širi pogled od usko definiranih proračuna pojedinih sektora.

- Danas se odluke često donose unutar pojedinačnih proračuna, dok posljedice snosi cijeli sustav. Fiskalni model omogućuje donošenje odluka na temelju šireg zdravstvenog i gospodarskog učinka liječenja - zaključuje izv. prof. dr. sc. Luka Vončina.

Prijedlog uključuje nekoliko konkretnih koraka: osnivanje međuresorne radne skupine, usvajanje metodologije fiskalnog modela kao standardnog alata, skraćivanje vremena čekanja na inovativne terapije na manje od godinu dana te provedbu ciljanog pilot-programa optimizacije skrbi za oboljele od multiplog mijeloma.

- Da bismo razumjeli što znači živjeti s multiplim mijelomom, dovoljno je pogledati svakodnevicu naših pacijenata i njihovih obitelji. Mnogi oboljeli nastavljaju raditi i nakon dijagnoze, ali uz znatno smanjenu radnu sposobnost zbog umora, poteškoća s koncentracijom i čestih liječničkih pregleda. Istodobno, teret bolesti često preuzima cijela obitelj. Članovi obitelji uz vlastiti posao i svakodnevne obveze organiziraju terapije, odlaske liječniku i skrb tijekom najtežih razdoblja bolesti. Multipli mijelom ne pogađa samo pacijenta, on postupno utječe na kvalitetu života, radnu sposobnost i financijsku sigurnost cijelog kućanstva - ističe Mira Armour, direktorica udruge MijelomCRO.

Fiskalna analiza predstavljena je na prvoj regionalnoj konferenciji udruga pacijenata oboljelih od multiplog mijeloma iz srednje Europe i zemalja Balkana, održanoj u Zagrebu. Predstavnici pacijenata, zdravstveni stručnjaci i dionici sustava raspravljali su o nejednakostima u dostupnosti liječenja, rastućem teretu bolesti i potrebi za bržim pristupom inovacijama u regiji.