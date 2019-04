Obožava vožnju! 'Kad me vide, kažu mi da bi me odmah ženili'

Odmalena su me privlačili kamioni. Roditelji su mislili da to nije za mene, no kad su vidjeli da ne odustajem dali su mi jedan kamion da vozim, kaže Vedrana.

Vedrana Todorović (29) iz Peklenice pokraj Murskog Središća, odrastala je uz kamione uz oca Milovana, profesionalnog vozača kamiona. Danas Vedrana već tri godine radi isti posao. Iako je završila srednju školu za tehničara cestovnog prometa, zatim tri godine ekonomskog fakulteta, te se okušala u poslu u osiguravajućem društvu, srce ju je vuklo k poslu koji danas radi. Danas vozi tegljač po cijeloj Hrvatskoj te dijelu Slovenije.

- Glavni mentor i učitelj u vožnji bio mi je otac, koji me od najranije dobi vodio sa sobom tijekom školskih praznika. Išla sam s njim na utovare, istovare, a vikendima bismo uvijek prali kamion ili radili sitne popravke na njemu - kaže Vedrana.

U početku je tata išao s njom

Roditelji joj nisu dopustili da nakon srednje škole krene profesionalno voziti.

- Mislili su da će to biti fizički preteško za mene. No kad su vidjeli da ne odustajem i nakon što sam položila ispit za KV vozača, dali su mi jedan kamion da vozim. U početku je tata išao sa mnom kao suvozač nekih dva mjeseca, a dalje sam krenula sama. Trebalo mi je malo pomoći da steknem rutinu - govori nam djevojka, čiji je otac samostalni prijevoznik već 30-ak godina i ima tvrtku za prijevoz s tri kamiona, koje voze on, Vedrana i njezin brat Vedran (24). Mama Vera i sestra Slađana (26), kao i brat Vedran, bave se administracijom i financijama u njihovoj tvrtki. Otac joj polako prepušta sve više poslova, pa i vođenje firme, koje će jednog dana ona preuzeti.

- Kroz rad sam upoznala brojne ljude i poslovne partnere, pa već sama dogovaram prijevoze. Kroz tjedan sam uglavnom na terenu i ponekad uspijem jednu do dvije noći odspavati kod kuće, a ostalo spavam u kamionu - kaže Vedran te dodaje da joj se najviše u poslu sviđa što je sama sebi šef.

Džentlmeni nude pomoć

- Ima u mom poslu i teških stvari. Najgore mi je kad vozim paletiziranu robu, a nakon nje robu u rinfuzi. Tad pripremam kamion za takav prijevoz i po cijeloj poluprikolici postavljam ceradu i lancima osiguram stranice i stupove. Ponekad je malo teže ako firma kojoj dostavljam robu ima samo ručni, a ne električni viličar.

Odlazi na motorijade

Tad mi je teže istovariti robu, ali sve je manje takvih. No uvijek ima džentlmena koji mi ponude pomoć - smije se. Kad vide da im je žena dovezla kamionom robu, ljudi su, kaže ova vozačica kamiona, najprije začuđeni, a znaju joj dobaciti da takve kao ona treba odmah ženiti.

- Drago mi je zbog takvih komentara. Do sada me nitko nije uvrijedio. Da se to dogodilo, ne bih mu ostala dužna - kaže Vedrana, koja u slobodno vrijeme vozi sportski motocikl Hondu CBR 600 RR. S bratom odlazi na motorijade, a odmalena vozi motocikle.

