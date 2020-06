Obračun u kući šefa stranke: Upucao Švicarca zbog imovine

Zbog nesuglasica oko imovinsko-pravnih pitanja 68-godišnjak je upucao 39-godišnjeg državljanina Švicarske u nedjelju u Brkljačićevoj ulici u Zagrebu. Policija je i ranije tamo imala intervencije

<p>Dojavu o hicima iz vatrenog oružja u nedjelju oko 11 sati u Brkljačićevoj ulici u Zagrebu policajci su, kako doznajemo, dobili s obližnje benzinske postaje.</p><p>Nakon dolaska na mjesto događaja utvrdili su da je 68-godišnjak, kako su izvijestili, najvjerojatnije zbog nesuglasica oko imovinsko-pravnih pitanja, pucnjem iz vatrenog oružja lakše ozlijedio 39-godišnjeg državljanina Švicarske. Liječničku pomoć pružili su mu u KB Sveti Duh. Kriminalističko istraživanje u ponedjeljak je još trajalo, a policija je utvrđivala sve okolnosti ovog događaja. Ispred kuće zatekli smo policijski automobil, a u dvorištu ispred zapečaćenih vrata stajao je policajac.</p><p>Kuću na spomenutoj adresi koristi predsjednik jedne mlade političke stranke. Tamo je registrirao i tvrtku za posredovanje u zapošljavanju, a na istoj lokaciji djeluje i jedno društvo. Sama stranka je registrirana na području druge županije, a u Zagrebu ima podružnicu na drugoj lokaciji. </p><p>Od susjeda doznajemo kako ovo nije prvi put da policija dolazi na tu adresu. Pričaju kako su prije nekoliko mjeseci iz kuće čuli lupanje i vikanje. Bili su uvjereni su da je riječ o tučnjavi. I tad je dolazila policija. </p><p>- Ovo nije prvi put da je napadnut. Prije nekoliko mjeseci tukli su ga željeznom šipkom po glavi, bio je sav krvav - kazao nam je poznanik 68-godišnjaka.</p><p>Spomenuo je i da je tad policiji predao pištolj koji su napadači koristili. Što je bilo u nedjelju ne zna, ali čuo je da su mu provalnici htjeli ući u kuću. Pitali smo ga zna li o kakvim bi se neriješenim imovinskim poslovima radilo.</p><p>- Koliko znam, on ima ugovor da može koristiti tu kuću - šturo je rekao.</p><p>Većina stanara Brkljačićeve ulice kaže kako ne poznaju 68-godišnjaka, tek su primijetili da netko, nakon dugo vremena, koristi kuću.</p><p>- To je bilo od jednog gospodina koji je radio u Njemačkoj. Nakon njegove smrti naslijedila ga je kći. Vidjeli smo da je ona dolazila u kuću, no nikome se nije javila - ispričala je jedna susjeda.</p>