Obrat na suđenju Mamićima: Obrane tražile izuzeća svih sudaca iz Osijeka i tužitelja

Svih sedam optuženika za izvlačenje 200 milijuna kuna iz Dinama u sklopu zločinačkog udruženja zatražilo je micanje suđenja braći Mamić iz Osijeka, javlja Večernji list.

– Novi zahtjev podnosimo iz posve novih okolnosti. Nismo ranije znali da je jedan od sudaca ovog raspravnog vijeća ispitan kao svjedok u postupku protiv trojice osječkih sudaca optuženih za primanje mita i da je bio u kontaktu s članovima optužnog vijeća u ovom postupku – objasnio je Ivan Stanić, odvjetnik Marija Mamića. Mislio je, naime, na suca Marija Kovača.

Protiv trojice sudaca Županijskog suda u Osijeku, Darka Krušlina, Zvonka Vekića i Ante Kvesića nedavno je podignuta optužnica zbog primanja mita od Zdravka i Zorana Mamića.

Vekić i Kvesić potvrđivali su drugu optužnicu protiv Mamića. Tužiteljstvo se usprotivilo prijedlogu za prijenos mjesne nadležnosti.

– Naime, u ovom je predmetu USKOK 19. studenog 2015. donio rješenje o provođenju istrage, a koje je postalo pravomoćno 9. prosinca 2015., kada je formalno i započeo ovaj kazneni postupak, dok je 10. srpnja 2017. podignuta optužnica. Radi se o kaznenom predmetu s više od 58.000 stranica, a na ukupno 5923 dokaza temelji se optužnica koja je potvrđena u svibnju 2019., s time da je Zdravko Mamić u međuvremenu pobjegao u BiH, nakon što je u lipnju 2018. nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora u prvom postupku. Također, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je 28. prosinca 2018. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv Zdravka Mamića te je u veljači 2019. podiglo protiv njega optužnicu, a koja je 2019. potvrđena te je Županijski sud u Osijeku donio odluku da se navedena dva postupka spoje u isti – rekao je USKOK-ov tužitelj Sven Mišković.

Dodao je kako se radi o vrlo složenom i opsežnom kaznenom predmetu u kojem se okrivljenicima stavlja na teret počinjenje većeg broja kaznenih djela, i to kroz razdoblje od kraja rujna 2002. pa do prosinca 2015., a tijekom čega je ispitano više od 200 svjedoka, pribavljena je opsežna materijalna dokumentacija, i to većinom putem međunarodne pravne pomoći te su provedena knjigovodstveno-financijska vještačenja.

– Nakon što je došlo do spajanja ova dva postupka, i to postupka USKOK-a ŽDO-a u Zagrebu, prva rasprava je održana 19. listopada 2020.. Međutim, nakon što je u više navrata odgađana, među ostalim i zato što je okrivljeni Zoran Mamić, nakon što je pravomoćno osuđen na 4 godine i 8 mjeseci zatvora, pobjegao u BiH te mu se sudi u odsutnosti. Smatram potrebnim istaknuti nekoliko činjenica, a vezano za postupak protiv okrivljenih Zdravka i Zorana Mamića zbog davanja mita trojici sudaca Županijskog suda u Osijeku, a zbog čega obrane okrivljenika sada ponovno podnose zahtjev za delegaciju mjesne nadležnosti. Naime, u lipnju 2021. USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv sudaca, koje je 15. listopada 2021. postalo pravomoćno, i time je protiv njih započeo kazneni postupak. Nakon istrage, 7. lipnja 2023. USKOK je podigao optužnicu protiv svih okrivljenika u tom postupku. U razdoblju od otvaranja istrage pa do danas obrana okrivljenika u dva je navrata tražila delegaciju nadležnosti, obrazlažući navedeno činjenicom da se vodi istraga protiv trojice sudaca pa zbog toga njihovi branjenici neće imati pravično suđenje u Osijeku, a Visoki kazneni sud RH u oba slučaja te prijedloge je odbio.

Također, Ustavni sud odbio je ustavne tužbe Zorana i Zdravka Mamića, uz konstataciju da nije došlo do povrede njihova prava na pravično suđenje jer su njih dvojica svojim koruptivnim radnjama sami izazvali pristranost kod tih sudaca kojima su, prema optužbama, davali mito, a pristranost je trebala ići u prilog ne samo njima dvojici nego i svim okrivljenicima. Okrivljeni Zdravko i Zoran Mamić, koji su koruptivno postupali kako bi se njima, ali i njihovim suokrivljenicima pomoglo, ponovno sada izražavaju svoju bojazan kako neće imati pravičan postupak pred Županijskim sudom u Osijeku, a tu bojazan zasigurno ne bi izražavali da su uspjeli u svom naumu radi kojeg su davali mito sada optuženim bivšim osječkim sucima – rekao je Mišković.

Istaknuo je i kako postupak protiv sudaca "nema nikakve veze i nikako ne može utjecati na pravičnost postupanja u ovom kaznenom predmetu budući da suci koji sude u ovom predmetu apsolutno nemaju nikakve veze s inkriminiranim koruptivnim radnjama okrivljenika". Više pročitajte na Vecernji.hr