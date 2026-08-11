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TEŠKO SE OZLIJEDIO

Obrat u slučaju maloljetnika na Trnju: Nije bilo pljačke, pao je i ozlijedio se pa se uplašio osude

Piše Helena Tkalčević,
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Obrat u slučaju maloljetnika na Trnju: Nije bilo pljačke, pao je i ozlijedio se pa se uplašio osude
Foto: Canva/Pixsell
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Dječak je ispričao da su ga u zagrebačkom Trnju napala dvojica nepoznatih mlađih počinitelja te mu otuđila romobil. Policajci su utvrdili da nema elemenata kaznenog djela

Javnost je u ponedjeljak šokirala vijest o pljački romobila od maloljetnika 9. kolovoza oko 13.20 sati na Starotrnjanskoj ulici u zagrebačkoj Trnju. Dječak je ispričao da su ga napala dvojica nepoznatih mlađih počinitelja te mu otuđila romobil pri čemu se ozlijedio.

Liječničku pomoć dobio je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen. Kriminalističkim istraživanjem koje je tad započelo, policajci su obišli lokaciju, obavili razgovore, provjerili sve navode i, u konačnici, utvrdili da nema elemenata kaznenog djela počinjenog na štetu maloljetnika.

- Naime, utvrđeno je kako je maloljetnik pao s romobila i tako se teško ozlijedio, a u trenutku nesreće se uplašio pa je, zbog straha i osude, pogrešno prikazao da mu je otuđen romobil - priopćila je zagrebačka policija.

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