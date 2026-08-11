Dječak je ispričao da su ga u zagrebačkom Trnju napala dvojica nepoznatih mlađih počinitelja te mu otuđila romobil. Policajci su utvrdili da nema elemenata kaznenog djela
Obrat u slučaju maloljetnika na Trnju: Nije bilo pljačke, pao je i ozlijedio se pa se uplašio osude
Javnost je u ponedjeljak šokirala vijest o pljački romobila od maloljetnika 9. kolovoza oko 13.20 sati na Starotrnjanskoj ulici u zagrebačkoj Trnju. Dječak je ispričao da su ga napala dvojica nepoznatih mlađih počinitelja te mu otuđila romobil pri čemu se ozlijedio.
Liječničku pomoć dobio je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen. Kriminalističkim istraživanjem koje je tad započelo, policajci su obišli lokaciju, obavili razgovore, provjerili sve navode i, u konačnici, utvrdili da nema elemenata kaznenog djela počinjenog na štetu maloljetnika.
- Naime, utvrđeno je kako je maloljetnik pao s romobila i tako se teško ozlijedio, a u trenutku nesreće se uplašio pa je, zbog straha i osude, pogrešno prikazao da mu je otuđen romobil - priopćila je zagrebačka policija.
VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'
VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja
FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'