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NOVA PRAVILA

Obrtnici će plaćati manje: Vlada smanjuje komorski doprinos obrtima i uvodi obiteljski obrt

Piše HINA,
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Obrtnici će plaćati manje: Vlada smanjuje komorski doprinos obrtima i uvodi obiteljski obrt
Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Vlada je predložila smanjenje komorskog doprinosa za obrtnike s ciljem olakšavanja poslovanja i uvođenja novog instituta obiteljskog obrta, čime se žele poboljšati uvjeti rada i podrška obrtnicima u Hrvatskoj.

Izmjenama Zakona o obrtu koje je Vlada u petak uputila u saborsku proceduru obrtnici će biti ponešto financijski rasterećeni, jer će se komorski doprinosi smanjiti s 2 na 1,5 posto osnovnog osobnog odbitka, a također će se uvesti i neke statusne novosti poput instituta obiteljskog obrta. “Želimo hrvatskim obrtnicima omogućiti jednostavnije poslovanje i dati im veću podušku u prilagodbi zahtjevnijim uvjetima suvremenog tržišta”, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Institut obiteljskog obrta omogućit će članovima obrtnikovog kućanstva da mu pomažu bez zasnivanja radnog odnosa, a također će učiniti jednostavnijim nastavak rada nakon njegove smrti, uz uvjete i rokove nasljednicima za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. 

Novost je i da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu, bez obustave isplate mirovine.

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“Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja”, rekao je Šušnjar.

Predložene izmjene predviđaju i da majstorske školu mogu, zajedno s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK), osnivati i jedinice lokalne i područne samouprave i druge pravne i fizičke osobe. 

Također predviđaju i da se naukovanje može provoditi ne samo kod obrtnika, već i u trgovačkom društvu, ustanovi, zadruzi ili udruzi koja obavlja gospodarsku djelatnost.

Iako se nakon javnog savjetovanja o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu spekuliralo da bi za male obiteljske obrte u trgovini mogla biti ukinuta zabrana rada nedjeljom, ministarstvo gospodarstva kao predlagač je u obrazloženju predloženih izmjena navelo da rad nedjeljom trgovaca, zabrana rada, kao i iznimke od zabrane nisu predmet uređenja tog zakona.

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Premijer Andrej Plenković je u uvodnom govoru na sjednici vlade istaknuo da je broj obrta u Hrvatskoj od 2016. godine, kad ih je bilo 75 tisuća, porastao za 83 posto ili 63 tisuće, dok je broj zaposlenih u obrtima porastao sa 175 na 240 tisuća ljudi, što je porast od 37 posto.

“Promičemo obrtništvo među mladima. Još jednom podsjećam da je 70 posto mladih u sustavu srednjoškolskog obrazovanja upravo u strukovnom obrazovanju, što govori o značaju obrta za naše mlade generacije”, kazao je Plenković,.

Istaknuo je da se sustav stipendiranja mladih povećava, kako u broju stipendista, tako i u alociranim iznosima.

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