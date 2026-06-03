VIDEO Ćorić najavio sastanak s obrtnicima i UGP-om o većim davanjima nakon prigovora

Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je u srijedu da će idući tjedan razgovarati s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore (HOK), Udruge Glas poduzetnika (UGP) i sindikata o prigovorima na vladine antiinflacijske mjere kojima bi se podigla davanja za paušalne obrte i male iznajmljivače.

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Pokretanje videa... VIDEO Izjave Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade | Video: 24sata/Luka Antunac/Pixsell

- U okviru paketa antiinflacijskih mjera, u kontekstu pravednosti u oporezivanju, u jednom i u drugom slučaju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Sljedeći ponedjeljak ćemo imati razgovore sa Hrvatskom obrtničkom komorom i s Glasom poduzetnika, a sljedeći utorak smo pozvali predstavnike sindikata javnih i državnih službi - izjavio je Ćorić nakon sjednice vlade.

- Vlada u kontekstu promišljanja svoje ekonomske politike, pa tako i porezne politike, mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost - dodao je i istaknuo da su promjene za obje skupine minimalne.

Zagreb: Izjave Davora Božinovića i Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na sastancima, objasnio je ministar, sugovornicima će se ponovno predstaviti argumentacija i analize na temelju kojih je odlučeno povećati porezna davanja malim iznajmljivačima i paušalistima, u nekim dijelovima i detaljnije nego u javnosti. Ćorić se nada da će razgovor biti konstruktivan, a dodao je da bi hrvatski sustav nakon primjene novih mjera ostao među najpovoljnijima u EU-u, i što se tiče turističkih djelatnika i što se tiče obrtnika.

- I nakon ovih promjena, u svim razredima sustav u Hrvatskoj je još uvijek među najfavorabilnijim u Uniji. U tom kontekstu držimo da nijedan ni drugi porezni teret neće značajnije utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene - kazao je Ćorić.

Zagreb: Izjave Davora Božinovića i Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Odgovarajući na novinarska pitanja, ministar financija je pozvao sve sudionike hrvatskog gospodarstva na odgovornost u suzbijanju inflacije. Ni jedna vlada nije u stanju utjecati na sve segmente gospodarstva, podsjetio je, zbog čega proces smanjenja zagrijanosti ekonomije traži vrijeme, posvećenost i odgovornost sviju u ekonomiji.

U sklopu novog vladinog antiinflacijskog paketa mjera, povećan je minimalni iznos paušalnog poreza za privatne iznajmljivače. Za skupinu I, koja uključuje najrazvijenija turistička mjesta, minimalni paušal raste sa 100 na 150 eura po krevetu godišnje, a u skupini II donja granica paušala raste sa 70 na 100 eura.