Obavijesti

News

Komentari 1
IDUĆI TJEDAN

VIDEO Ćorić najavio sastanak s obrtnicima i UGP-om o većim davanjima nakon prigovora

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Ćorić najavio sastanak s obrtnicima i UGP-om o većim davanjima nakon prigovora
Zagreb: Izjave Davora Božinovića i Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na sastancima, objasnio je ministar, sugovornicima će se ponovno predstaviti argumentacija i analize na temelju kojih je odlučeno povećati porezna davanja malim iznajmljivačima i paušalistima

Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je u srijedu da će idući tjedan razgovarati s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore (HOK), Udruge Glas poduzetnika (UGP) i sindikata o prigovorima na vladine antiinflacijske mjere kojima bi se podigla davanja za paušalne obrte i male iznajmljivače.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjave Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade VIDEO
Izjave Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade | Video: 24sata/Luka Antunac/Pixsell

- U okviru paketa antiinflacijskih mjera, u kontekstu pravednosti u oporezivanju, u jednom i u drugom slučaju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Sljedeći ponedjeljak ćemo imati razgovore sa Hrvatskom obrtničkom komorom i s Glasom poduzetnika, a sljedeći utorak smo pozvali predstavnike sindikata javnih i državnih službi - izjavio je Ćorić nakon sjednice vlade.

U MANJE OD 24 SATA Više od 5500 ljudi potpisalo peticiju protiv novih nameta: 'Država opet udara po malima'
Više od 5500 ljudi potpisalo peticiju protiv novih nameta: 'Država opet udara po malima'

- Vlada u kontekstu promišljanja svoje ekonomske politike, pa tako i porezne politike, mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost - dodao je i istaknuo da su promjene za obje skupine minimalne.

Zagreb: Izjave Davora Božinovića i Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade
Zagreb: Izjave Davora Božinovića i Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na sastancima, objasnio je ministar, sugovornicima će se ponovno predstaviti argumentacija i analize na temelju kojih je odlučeno povećati porezna davanja malim iznajmljivačima i paušalistima, u nekim dijelovima i detaljnije nego u javnosti. Ćorić se nada da će razgovor biti konstruktivan, a dodao je da bi hrvatski sustav nakon primjene novih mjera ostao među najpovoljnijima u EU-u, i što se tiče turističkih djelatnika i što se tiče obrtnika.

IGRE VLASTI Obrtnici imaju pravo biti ogorčeni i bijesni. I ne samo oni
Obrtnici imaju pravo biti ogorčeni i bijesni. I ne samo oni

- I nakon ovih promjena, u svim razredima sustav u Hrvatskoj je još uvijek među najfavorabilnijim u Uniji. U tom kontekstu držimo da nijedan ni drugi porezni teret neće značajnije utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene - kazao je Ćorić.

Zagreb: Izjave Davora Božinovića i Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade
Zagreb: Izjave Davora Božinovića i Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Odgovarajući na novinarska pitanja, ministar financija je pozvao sve sudionike hrvatskog gospodarstva na odgovornost u suzbijanju inflacije. Ni jedna vlada nije u stanju utjecati na sve segmente gospodarstva, podsjetio je, zbog čega proces smanjenja zagrijanosti ekonomije traži vrijeme, posvećenost i odgovornost sviju u ekonomiji.

STIŽU NOVE OLAKŠICE Broj obrta u Hrvatskoj porastao za 86 posto u zadnjih 10 godina
Broj obrta u Hrvatskoj porastao za 86 posto u zadnjih 10 godina

U sklopu novog vladinog antiinflacijskog paketa mjera, povećan je minimalni iznos paušalnog poreza za privatne iznajmljivače. Za skupinu I, koja uključuje najrazvijenija turistička mjesta, minimalni paušal raste sa 100 na 150 eura po krevetu godišnje, a u skupini II donja granica paušala raste sa 70 na 100 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Provjerite Eurojackpot rezultate
IZVUKLI I 5+1

Provjerite Eurojackpot rezultate

Jedan je igrač osvojio impresivnih 1,35 milijuna eura u kategoriji 5+1, dok je drugi sretnik osvojio više od 760 tisuća eura pogodivši svih pet glavnih brojeva.
Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!
24SATA OTKRIVAJU

Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!

Šefu prometnih i komunalnih redara u Zagrebu ukinuto radno mjesto i degradiran je, kao i njegov podređeni: 'Nisu htjeli nezakonito micati binu i onda pisati prekršajne naloge Vladi'. Iz Grada tvrde da to nije razlog...
UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti
NEVRIJEME SA ZAPADA

UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti

DHMZ upozorava na moguće grmljavinsko nevrijeme i obilnu oborinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026