Obrtnici: Neki propisi postoje samo da nas se može kazniti

Iako Vlada konstantno najavljuje rasterećenja poduzetnika i obrtnika, oni to još ne osjete. A stalno se izmišljaju novi načini za otežanje poslovanja.

Posljednji je primjer propisa koji je predložio ministar financija Zdravko Marić po kojemu bi mikropoduzetnik trebao osigurati svaki mjesec oko 10.400 kuna sebi za plaću i doprinose. Nakon brojnih kritika, taj prijedlog će srušiti sam HDZ, ali obrtnici i poduzetnici kažu da ih država ionako guši umjesto da ih pusti da rade.

Obrtnik iz Slavonije za ispunjavanje, kako oni kažu, “papirologije” nekad treba više vremena nego za sam rad u osnovnoj djelatnosti.

- Odmah od jutra moram početi ispunjavati kojekakve obrasce jer ako to ne učinim i dođe mi netko od inspektora u nadzor, ne ‘gine’ mi novčana kazna. Moram voditi evidenciju o dolasku i odlasku s posla, o pauzama, kad smo stali, kad ponovo krenuli... Ako moram na put svojim automobilom, moram navesti kad i gdje sam išao, s kim sam razgovarao, koliko sam prešao kilometara, koliko goriva natočio... U biti, ne bi me sve to smetalo da od toga ima neke koristi. Država je sve to propisala samo da bi imala elemente za novčano kažnjavanje. Tome treba dodati stalnu evidenciju o količini sirovine, gotovim proizvodima i otpadu, evidenciju o tehničkom pregledu strojeva i još masu kojekakvih obrazaca kojih se ne mogu ni sjetiti - priča nam.

Zapošljavaju više od Gazde

Obrtnika u Hrvatskoj ima više od 170.000, mikro i mali poduzetnici zapošljavaju još gotovo pola milijuna ljudi. Država je donijela posebni zakon za Agrokor, ali mali obrtnici su ipak zadnja rupa na svirali. Iako sve vlade tvrde suprotno. Oni s kojima smo razgovarali kažu da je nužno pojednostavnjenje vođenja administracije. To bi im, kažu, omogućilo veću produktivonost. Žele jednostavnije knjigovodstvo, smanjenje administrativnih evidencija o radnom vremenu i djelomice zaštitu na radu.

Je li važna boja krave?

- Sve je to veliki teret, uz brigu o tome kako i gdje nabaviti sirovinu za preradu, napraviti gotov proizvod ili poluprizvod, prije toga pronaći kupca i isporučiti napravljeno. Tek nakon toga dolaze muke oko naplate isporučene robe, to se uglavnom događa ako radim s domaćim kupcima, dok rad sa strancima relaksira, oni uredno plaćaju svoje obveze s tim da traže vrhunsku kvalitetu. Država traži samo svoje, nije ih briga kako to uspijevamo, ponekad se i sam čudim kako sve izdržim, ali druge nema, mora se raditi ili sve zatvoriti i otići iz zemlje. Nisam baš u godinama s kojim bi me netko vani dočekao raširenih ruku – rekao je obrtnik iz Slavonije.

Njegovu priču potvrđuju i drugi njegovi kolege, pokazuju hrpe papira koje moraju ispuniti, te brojne papire koje su morali platiti pojedinim ustanovama za ateste strojeva na kojima rade, jer u protivnom ako to ne urade, mogu biti novčano kažnjeni, blokirani, pa i na neko vrijeme ili trajno zatvoreni.

Foto: 24sata/24sata

– Državi je jedina briga kako da naplati svoje. Ako im se požalim, kažu da to nije njihov problem. I nitko se ne pita zašto ljudi zatvaraju obrte i odlaze iz zemlje. Zar je bitno koliko je mlijeka dala crna, smeđa ili bijela krava, mlijeko je mlijeko – rekao je poduzetnik.

I ono što je nezanimljivije, i dobije se takav dojam, da ni jedan poduzetnik o svemu ovome ne želi govoriti javno, svi se boje da će ih nakon onoga što kažu posjetiti inspektori, a oni nikad nisu došli da nešto ne pronađu i izreknu kaznu. Država koja od njih traži izvršavanje obveza i vođenje po njima nebuloznih evidencija ne dopušta im da mogu javno reći ono što se njima ne sviđa, jer će za to biti kažnjeni.

Vlada je administrativno rasterećenje obećala i Europskoj uniji, a ova Andreja Plenkovića se pohvalila na početku prošle godine velikim akcijskim planom “administrativnog rasterećenja gospodarstva”. U osam područja su obećali rasteretiti poduzetnike i obrtnike za čak 1,5 milijardi kuna do kraja prošle godine. To se, naravno, nije dogodilo. Izbila je kriza u Agrokoru i sve je palo u drugi plan. Zatim je zbog afere Hotmail otišla ministrica gospdarstva Martina Dalić, a njezin nasljednik Darko Horvat se još uhodava. Po viđenoj praksi, ne bi čudilo da novi minstar donese novi plan, a onda nova vlada novi. A obrtnici i poduzetnici će se i dalje baviti papirologijom umjesto radom.