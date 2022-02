Cijena plina je, kako se čini, ipak promijenjena retroaktivno, što je suprotno zakonu. Plinara se pravda da su korisnici imali aneks ugovora u kojem se navodi da će se iznos formirati prema onoj cijeni koja je na tržištu na dan formiranja računa, no to je sporno jer ispada da potrošači nisu znali po kojoj cijeni zapravo kupuju plin, a tako je prekršeno jedno od temeljnih potrošačkih prava. Obrtnici koji su oštećeni, njih 5300, planiraju pokrenuti tužbe protiv Gradske plinare Zagreb - Opskrba, no prvo su pristali na sastanak s novom upravom i direktorom Jeronimom Tomasom.