Ovaj tjedan u planu je održati prvi testnu poslovni domjenak bez zaštitnih maski i održavanja socijalne distance s obzirom a sve već broj cijepljenih svi se nadaju povratku na staro prenosi HRT.

- Sasvim je jasno da bez visoke procijepljenosti neće biti moguće popustiti mjere. Mi radimo sve pripremne radnje kako bismo to omogućili posebno u ljetnim vremenima, kazala je ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Prema trenutnim epidemiološkim mjerama u zatvorenom se može okupiti najviše 250 ljudi dok na otvorenom do 500. Ministrica Obuljen ističe kako je prošle godine tijekom ljetnih mjeseci bilo i do 1000 ljudi na otvorenom, i to prije cijepljenja.

- Očekujem da će to ove godine biti veći broj. No dok se ne smanji broj ljudi u bolnicama i dok još značajnije ne padne dnevni broj zaraženih neće se ublažavati mjere, ali mi krećemo s pripremama, dodaje.

Govoreći o gubicima u kreativnoj industriji, za vrijeme epidemije koronavirusa, Potpredsjednik HGK-a za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš rekao je nešto malo više na temu gubitaka u kreativnoj industriji za vrijeme epidemije koronavirus, ali za detaljnu analizu i komentiranje svi financijski pokazatelji nisu obrađeni.

- Platforma sigurno okupljanje i je kreirana da se makar koliko toliko stvore neki preduvjeti za oporavak industrije, izjavio je Radoš.

Event manager i stručnjak za odnose s javnošću Adnan Mehmedović izjavio je da se u svom poslu za vrijeme epidemije okrenuo on-line opciji, jer su "eventi" još zabranjeni.

- Procjenjuje se da eventi na otvorenom nose minimalni rizik, kazao je.

Ministrica je govorila o održavanju koncerata i kazala da testiranje koje je napravljeno u Barceloni i Liverpoolu funkcionira i u Hrvatskoj.

- Cijelo vrijeme smo u kontaktu s kolegama u inozemstvu i pratimo što se događa. Za razliku od njih, mi u Hrvatskoj odlučili smo se cijelo vrijeme držati kulturu otvorenom. Kazališta, kina i koncertne dvorane smjele su raditi, ali za premali broj da bi to bilo komercijalno održivo, odnosno da bi mogli pokriti troškove, dodaje Obuljen Koržinek.

Na pitanje kada će se održati koncerti na kojima se neće trebati poštivati epidemiološke mjere, ministrica naglašava da to u prvom redu ovisi o tome koji će postotak građana biti cijepljen. Dodaje da bi to moglo biti u lipnju.