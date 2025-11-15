Obuljen Koržinek o incidentu u Rijeci: Ne može Gaza biti opravdanje za antisemitizam

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek u subotu je osudila sinoćnji prosvjed i pokušaj prekida predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina u riječkom HNK, poručivši da su u Hrvatskoj svi slobodani iznositi svoje stavove no neprihvatljivo je nasilno prekidati predstavu.

"U demokratskoj Hrvatskoj svatko slobodan iznositi svoje stavove i prosvjedovati, ali nije prihvatljivo nasilno prekidati predstavu i ometati publiku", napisala je Obuljen Koržinek na društvenoj mreži X.

Ističe i kako je posebno neprihvatljivo što su prosvjednici svoj performans organizirali zbog toga što je Ohad Naharin Židov. "Ne smije se i ne može briga za stradanja palestinskog naroda iskazivati porukama koje se mogu tumačiti kao antisemitizam", istaknula je resorna ministrica.

Sinoć je u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci premijerno izvedena plesna predstava svjetski uglednog izraelskog koreografa Ohada Naharina "Venezuela". Predstava je praizvedena 2017. godine u Tel Avivu, a od tada je gostovala diljem svijeta s velikim uspjehom.

Prije početka premijerne izvedbe pred zgradom riječkoga HNK-a desetak mlađih osoba je izražavalo podršku Palestini noseći transparente, zviždeći i uzvikujući poruke putem megafona. Jedna od aktivistica je tijekom predstave s jedne od loža kazališta zviždala zviždaljkom dok nije udaljena, a izvođači su unatoč ometanju nastavili s izvedbom zahtjevne koreografije.

Aktivisti su nastavili s prosvjedom i nakon završetka predstave, izvikujući gledateljima na odlasku "Publiko srami se", "HNK srami se" i "HNK ruke su vam krvave".

Tijekom priprema ove predstave propalestinske organizacije i udruge su zahtijevale da se otkaže premijera "Venezuele" uz obrazloženje da je Ohad Naharin bio dugogodišnji umjetnički direktor i središnja figura Batsheva Dance Company, "ansambla koji je institucionalno i financijski povezan s državom Izrael te predstavlja ključni instrument kampanje Brand Israel, državne propagandne strategije čiji je cilj prikrivanje i estetiziranje kolonijalnog nasilja, apartheida i etničkog čišćenja palestinskog naroda".