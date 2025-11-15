Prosvjednici upali na predstavu, oglasio se riječki HNK: 'Stvorili su atmosferu nesigurnosti...'

HNK Ivana pl. Zajca u subotu je izrazio žaljenje zbog ometanja sinoćnje premijere predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina, od strane skupine aktivista, ističući da je njihovo ponašanje stvorilo atmosferu nelagode i nesigurnosti među publikom, umjetnicima i kazališnim osobljem.

- U HNK-u Ivana pl. Zajca baletni je ansambl premijerno izveo plesnu predstavu „Venezuelu“ koreografa Ohada Naharina koju je riječka publika nagradila višeminutnim ovacijama. Publika se mogla uvjeriti zbog čega Naharin uživa reputaciju jednog od najutjecajniih suvremenih plesnih umjetnika i plesnog reformatora te zašto je New York Times predstavu „Venezuela“ nazvao „svojim vlastitim svijetom i odrazom jednog još većeg - priopćili su danas iz HNK-a .

Istodobno iz riječkog HNK Ivana pl. Zajca u priopćenju za javnost u subotu izražava žaljenje zbog ometanje premijerne izvedbe predstave "Venezuela".

- Skupina prosvjednika organizirano je pokušala prekinuti tijek izvedbe te je uz uporabu zviždaljki, megafona i transparenata onemogućila redovito odvijanje programa. Takvo je ponašanje stvorilo atmosferu nelagode i nesigurnosti među publikom, umjetnicima i kazališnim osobljem. U dvorani se u tom trenutku nalazilo nekoliko stotina posjetitelja, među njima i djeca te starije osobe - istaknuli su iz HNK-a te zahvalili publici na smirenosti i strpljenju te ansamblu i tehničkoj ekipi na visokoj profesionalnosti zahvaljujući kojoj je “Venezuela” ipak izvedena na iznimnoj umjetničkoj razini.

- Sigurnost publike i zaposlenika naš je apsolutni prioritet; u suradnji s nadležnim službama poduzet ćemo sve potrebne korake kako bi se program nesmetano nastavio - navode iz HNK-a. Dodaju kako "HNK Ivana pl. Zajca čvrsto stoji uz slobodu umjetničkog izraza i pravo na različita mišljenja".

- Poštujemo mirno izražavanje stavova, ali podsjećamo da prosvjed ne smije ugrožavati sigurnost niti onemogućavati izvedbu. Pozivamo na odgovoran dijalog u primjerenim okvirima i na međusobno uvažavanje koje je temelj kulturne zajednice - naglašavaju iz riječkog HNK-a.

Predstava “Venezuela” i ostali programi kazališta nastavljaju se prema planu, najavljuju iz HNK-a i zahvaljuju svim posjetiteljima na podršci i povjerenju.

Prosvjednici upali na premijeru

Prije sinoćnje premijere predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina pred glavnim ulazom u riječki HNK okupilo se desetak mlađih prosvjednika koji su izvikivali poruke podrške Palestini i zviždali. Nosili su transparente s natpisima "Solidarno s Palestinom" i "Otvori svoje oči". Jedna aktivistica je tijekom izvedbe predstave s jedne od loža zviždala zviždaljkom dok nije udaljena. No, vrlo koncentrirani plesači izvodili su cijelo to vrijeme zahtjevnu koreografiju.

Dvodijelnu plesnu predstavu s istom koreografijom u oba dijela, ali na različitu glazbu - od gregorijanskih korala do glazbe američkog benda Rage Against the Machine - i pod različitim svjetlom, izveli su Sephora Ferrillo, Yurika Kimura, Ksenija Krutova, Sonja Milovanov, Laura Orlić, Tea Rušin, Alessia Tacchini, Isabelle Zabot, Marta Kanazir, Jody Bet, Leonard Cela, Giovanni Liverani, Giorgio Otranto, Federico Rubisse, Ali Tabbouch, Samuele Taccone, Alessio Alfonsi i Simon Boley,

Aktivisti su nastavili s prosvjedom i nakon završetka predstave.