Obuljen Koržinek odbila Vukića i Bašića, Lustig ostaje v. d. ravnateljica JUSP-a Jasenovac

Piše HINA,
Premijer Plenković sa suradnicim položio vijence povodom 76. obljetnice Jasenovca | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Ministrica kulture produžila mandat Sari Lustig na godinu dana, dok će novi natječaj za ravnatelja biti raspisan ponovno

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek odbila je kandidature Igora Vukića i Petra Bašića za ravnatelja Javne ustanove Spomen-područje (JUSP) Jasenovac te je na godinu dana produžila mandat v. d. ravnateljice Sari Lustig, izvijestilo je u četvrtak ministarstvo.

Iako su oba kandidata ispunila formalne uvjete natječaja, ministrica je odlučila ne imenovati nijednog od njih na četverogodišnji mandat.

U rješenju od 1. veljače navodi se kako je, „imajući u vidu pristiglu natječajnu dokumentaciju i nakon temeljitog razmatranja programa rada oba kandidata, ministrica odlučila ne izabrati nijednog od prijavljenih kandidata za ravnatelja, odnosno ravnateljicu JUSP-a Jasenovac u idućem mandatu“.

Budući da na raspisanom natječaju nitko nije izabran, postupak će biti ponovljen, a natječaj će se raspisati ponovno.

Do imenovanja nove ravnateljice ili ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, dosadašnja v. d. Sara Lustig ponovno je imenovana na tu funkciju s danom 1. veljače 2026. godine, i to na razdoblje od najdulje godinu dana.

