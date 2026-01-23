Picula je u Beogradu posjetio izložbu o Jasenovcu. Brnabić i Vučić (opet) izgubljeni u lažima

U Beogradu ovih dana boravi delegacija eurozastupnika Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Tu su da steknu bolji uvid u stanje demokracije, u situaciju s prosvjedima, o napadima na prosvjednike... Među europarlamentarcima koji su u Beogradu je i SDP-ov Tonino Picula.

A srpskim vlastima ovaj posjet nikako nije po volji. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić ih je sve nazvao 'mrziteljima Srbije koje ne želi vidjeti"

Pa su odmah, po svojem standardnom modus operandiju, Vučić i ekipa krenuli širiti lažne vijesti.

Prvo je Vučić kazao kako posjet nije najavljen, kako su stigli nepozvani i kako se s članovima delegacije neće sastati, pisao je Telegraf. Iz Europarlamenta je odmah stigao demantij, veleposlanstvo Srbije u Bruxellesu bilo je informirano o posjeti.

- To je uobičajena praksa Europskog parlamenta. U tome nema ništa izvanredno, osim reakcije vlasti i stanja u zemlji - kazao je Picula, inače izvjestitelj Europarlamenta za Srbiju.

A nakon Vučića svoju rundu laži 'ispalila' je i njemu poslušna Ana Brnabić, šefica srpske Narodne skupštine. Ona je iz Tallinna kazala kako je srpski parlament primio službeni dopis s molbom da izaslanstvo Europskog parlamenta ne prolazi kroz središnju dvoranu Skupštine, gdje je postavljena izložba o žrtvama genocida u logoru Jasenovac.

Kako je kazala Brnabić, u tom dopisu se navodi da bi prolazak kroz izložbeni prostor mogao povrijediti osjećaje pojedinih zastupnika...

Foto: F.S.

- Za mene je to nevjerojatno, užasavajuće i zastrašujuće, jer je Jasenovac dio holokausta - kazala je Brnabić.

I te navode su odmah članovi delegacije Europarlamenta demantirali.

- To nije istina. Naravno, ova izložba je tamo sa svrhom i razlogom. Mi iz Europskog parlamenta, odnosno iz Europske unije... to je organizacija koja je utemeljena na antifašizmu, jer bez pobjede nad nacizmom ne bi bilo Europske unije. Nemamo problema, naravno, s gledanjem takvih izložbi i, za one koji ne znaju, da prošire svoje znanje o tome što se događalo tijekom Drugog svjetskog rata. Stoga, sve ove priče da je netko tražio neke druge hodnike, apsolutno nisu istinite - kazao je Picula, piše Nova.rs.

Delegacija je i razgledala izložbu, sve su zabilježile kamere, ali Brnabić ne odustaje.

Foto: Milos Tesic

Foto: Milos Tesic

Kaže kako su eurozastupnici izložbu obišli zbog 'pritiska naroda'.

- Pritisak srpskog naroda bio je dovoljno jak da su shvatili da je neprimjereno da ne obiđu izložbu - tvrdi Brnabić...

A Vučićevi režimski mediji krenuli su ofenzivu. Po njima je Picula 'osvedočeni ustaša'. Informer i druga režimska glasila samo su na osnovu ove izmišljene afere nadrobili na desetke priglupih tekstova.

U Srbiji ništa novo...