Obuljen Koržinek 'odbrusila' Benčić oko GUP-a: 'Sad vam je Vlada kriva. Niste se pripremili'

Lokalni izbori održat će se u Hrvatskoj 18. svibnja, a političke stranke sve više rade na promidžbi. Gosti emisije 'Otvoreno' bili su Stipe Mlinarić (DP), Mihael Zmajlović (SDP), Nina Obuljen Koržinek (HDZ) i Sandra Benčić (Možemo!).

Benčić se osvrnula na borbu u zagrebačkoj političkoj areni. Poručila je kako aktualnu vlast u prijestolnici koordinirano napadaju građevinski lobi i Ministarstvo graditeljstva.

- Očekivali smo da će napadi na zagrebačku vlast biti veliki, jer se ovdje zapravo lome svi interesi. Upravo je zato i naš slogan "Nezaustavljivo za Zagreb". Nezaustavljivo za nastavak transformacije grada u moderan, zeleni grad 21. stoljeća i visoke kvalitete života, rekla je za HRT. Nezaustavljivo, nastavila je, 'za borbu za javni interes, a kontra partikularnih, stranačkih interesa, koji su Zagreb doživljavali kao svoj bankomat'.

- Tome smo stali na kraj i sada vidimo koliko postoji napora i koliko su u tom pothvatu udruženi da vrate resurse s kojima su se privatno godinama koristili bandićevci, dijelovi građevinskog lobija, ali i i dijelovi političkih opcija koje su prethodno bile na vlasti, kazala je. Osvrnula se i na probleme na koje njena stranka nailazi u procesu donošenja gradskog urbanističkog plana (GUP).



- GUP je postao predmet lomljenja kopalja, jer se vidi koliko interesa i koje strane - poput ministra Branka Bačića, koji ruši GUP, ali i od strane građevinskog lobija - rade pritisak da se ne donese GUP kojim bi se osigurao ravnomjeran razvoj - dodala je.

Ministrica kulture Obuljen Koržinek odbacila je navode o tome da ministar Bačić ruši GUP te istaknula kako zagrebačka vlast nije na vrijeme pripremila dokumentaciju.



- Ovo nije emisija samo o izborima u Zagrebu, nego o lokalnim izborima u cijeloj Hrvatskoj. Uvod mi je prilično neobičan. Prvo, ministar Branko Bačić ne ruši GUP, vi jednostavno niste na vrijeme pripremili dokumentaciju. Kao što je slučaj sa svakim drugim GUP-om, on mora biti usklađen sa zakonom. Čekate zadnji dan, zadnji dan prije raspuštanja Gradske skupštine Grada Zagreba i sada vam je kriva Vlada, ustvrdila je. Naš slogan je 'Nacionalna snaga i lokalna vizija', zato što smo prema svakoj jedinici lokalne samouprave - pristupali na jednak način, bez obzira tko je na vlasti.





- Stvarali smo uvjete da se sve lokalne jedinice mogu razvijati, a da omogućimo ravnomjeran razvoj. Vi ste se sada, pet minuta prije izbora sjetili donositi GUP. Ni više ni manje vam je (op. a. kriv) ministar, koji je s nas nekoliko organizirao i proveo kompletnu obnovu u Zagrebu, jer da je bilo po vama - ništa se ne bi obnovilo. To je smiješno, dodala je.

Zmajlović je naglasio kako svaka kampanja uključuje dozu stranačkog nadmetanja, ali i poručio kako njegova stranka nudi sadržaj.



- Svaka kampanja uključuje stranačko nadmetanje. SDP i ja se zalažemo za to da građanima ponudimo sadržaj i da vidimo kako možemo utjecati na kvalitetu života naših građana. Isprazna stranačka nadmetanja bismo trebali izbjegavati - rekao je.

Osvrnuo se i na raspravu Benčić i Obuljen Koržinek.



- Mogu stati u obranu kolegice Benčić jer osobno mogu posvjedočiti da kada HDZ-ova općina treba dobiti mišljenje ili odluku, ministarstvo to napravi u nekoliko dana, a druge općine čekaju godinama, kazao je. Ipak, naglasio je, osim Zagreba - postoji još puno drugih tema.



- SDP je spreman za lokalne izbore. Pripremali smo se dugo, imamo odlične kandidate i puno kandidatkinja. To je ono što u SDP-u gajimo, ne samo kvote, nego kvalitetne ljude, zaključi je.

Mlinarić je kazao kako njegova stranka ima prisutnost u brojnim županijama, te da nude kvalitetne kandidate.



- Danas sam bio u Dežanovcu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Volio bih da se takvi krajevi i općine razvijaju, da tu pričamo o GUP-ovima i poticanju mladih da ostanu na selu, rekao je. Kako je naglasio, u toj županiji imaju 'ozbiljnog kandidata - Maria Fridriha'.



- Siguran sam da ćemo uzeti tu općinu, ali ne samo tu. Izlazimo samostalno u puno općina i županija, kazao je.



Istaknuo je kako imaju kandidate i u gradovima poput Vukovara, Iloka, Imotskog... Osvrnuo se i na stanje u Zagrebu.



- Živim u Zagrebu od 1992. godine. Zagreb nikad nije gore izgledao. Prometne gužve su užasne, smeće je katastrofa, trava po mjesec dana ne bude pokošena. Zagrebu sigurno trebaju promjene. Vidi se da su nesposobni - zaključio je.