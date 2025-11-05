Država mladima dijeli 100 eura, smiju ga potrošiti na 4 stvari

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u srijedu je u emisiji "A sada Vlada" ponovno osudila incident u Splitu te poručila da umjetnost i umjetnici ne smiju biti žrtve politike i politikanstva.

Obuljen Koržinek naglasila je da je kultura po svojoj definiciji prostor slobode "u kojem se ponekad može ići i dalje u nekoj provokaciji i izričaju od onoga što se može ili što je dopustivo u stvarnom životu". U tom smislu, dodala je, kultura može biti prostor u kojemu se događa katarza oko brojnih devijacija u društvu i drugih tema.

Podsjetila je i na proteste i pokušaje zabrana s različitih strana, od krajnje desnice, koja je tražila otkazivanje događanja u Benkovcu i Šibeniku, do lijevih aktivista koji su u Rijeci tražili otkazivanje gostovanja izraelskog koreografa u HNK Ivana pl. Zajca. "Ne treba isticati samo jedne, a ne spominjati druge", rekla je Obuljen.

Naglasila je da će se, dok je ministrica, "uvijek jasno odrediti protiv takvih pojava" te poručila da će ići u Rijeku na predstavu jer "umjetnost i umjetnici ne smiju biti žrtve politike i politikantstva".

Govoreći o nedavnom incidentu u Splitu, kada su skupine muškaraca spriječile održavanje Dana srpske kulture, ministrica je poručila da je to incident koji se nije smio dogoditi u demokratskoj državi.

"Usmjeren je protiv ljudi koji su naši sugrađani, koji mirno žive u svom gradu te koji su organizirali manje kulturno događanje", rekla je Obuljen Koržinek i dodala kako je važno da policija i pravosuđe utvrde tko je tim ljudima manipulirao, tko ih je tamo doveo i s kojim ciljem.

Istaknula je da nema opravdanja za takve pojave te da u Hrvatskoj nitko ne smije biti diskriminiran niti napadan zbog svoje vjerske, nacionalne ili bilo koje druge pripadnosti.

Važnost medijske pismenosti

Obuljen Koržinek također je upozorila da Hrvatska danas proživljava isto što i brojne druge europske države - rast populizma i netolerancije.

Kako je rekla, oni koji nemaju nikakav sadržaj za ponuditi svojim sugrađanima pokušavaju profitirati na poticanju tenzija i mržnje, a digitalno okruženje i dezinformacije dodatno pogoršavaju situaciju.

Također je istaknula važnost medijske pismenosti ističući kako je ona ključna kompetencija da bi mladi znali biti otporni na manipulacije i dezinformacije.

Osvrnula se i na skup u Saboru o žrtvama Jasenovca, istaknuvši da oštro osuđuje ideju da se takav skup uopće organizira u Saboru.

Kazala je da bi minimum poštovanja bio pokazati poštovanje i empatiju prema žrtvama i njihovim obiteljima.

"Strašno je danas poticati mržnju i netrpeljivost na tim temama kad imamo generaciju koja o tome vrlo malo zna. Trebamo se baviti današnjim društvom, današnjim izazovima i nesigurnostima koje donosi ovo vrijeme", zaključila je.

Kulturna iskaznica za osamnaestogodišnjake

Ministrica je najavila i uvođenje kulturne iskaznice, što će sutra biti na dnevnom redu sjednice Vlade, a javno predstavljeno idući tjedan na Interliberu.

"Ovo je mjera koja cilja na početku osamnaestogodišnjake. Oni će kroz e-dnevnik dobiti informaciju da s navršenih 18 godina dobivaju kulturnu iskaznicu, odnosno voucher od 100 eura kojim mogu financirati odlazak u kazalište, kino, kupnju knjige ili karte za koncert", objasnila je Obuljen Koržinek.

Kako je dodala, projekt je poticaj mladima za sudjelovanje u kulturi, ali i potpora nakladnicima, kazalištima i kulturnim institucijama koje time dobivaju novu publiku.

Najavila je i da ovaj tjedan u proceduru ide i zakon kojim se domaće zakonodavstvo usklađuje s Europskim aktom o slobodi medija (EMFA) i to u dijelu, objasnila je, koji se odnosi proširenje nadležnosti regulatora za elektroničke medije na sve medije, jačanje nadzora državnog oglašavanja i transparentnosti vlasništva te većim ulaganjem u medijsku pismenost.

Govoreći o učincima EMFA-e, ministrica je kazala da je cilj jačanje slobode i otpornosti profesionalnog novinarstva koje je, kako je naglasila, danas pod velikim pritiskom političkih, interesnih i ekonomskih utjecaja.