Pupovac: 'To nije samo napad na srpsku zajednicu, nego i na slobodu okupljanja i Ustav...'

Napad na manifestaciju Dana srpske kulture u Splitu i dalje izaziva brojne reakcije. Nakon što je skupina mladića sinoć upala u prostor i nasilno prekinula događaj, policija je uhitila tri osobe koje se povezuju s incidentom.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako će gradske službe učiniti sve da se program nastavi bez napetosti.

– Očekujem da ostatak manifestacije prođe mirno i bez novih izgreda – izjavio je Šuta za HRT.

'Napad na temeljne ustavne vrijednosti'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio je u emisiji Otvoreno da je riječ o ozbiljnom udaru na ustavne principe.

– Ono što se dogodilo nije samo napad na srpsku zajednicu, nego i na slobodu okupljanja te na vrijednosti na kojima počiva Ustav Republike Hrvatske – rekao je Pupovac.

Dodao je da zabrinjava činjenica što pojedinci 'uzimaju zakon u svoje ruke' i sprječavaju druge građane da ostvaruju zajamčena prava.



– Neovisno o nacionalnosti, ne smije se dopustiti ograničavanje slobode izražavanja i kulturne autonomije manjina. To je poruka koja se ne tiče samo Srba, nego svih nas – poručio je.

Pupovac je potvrdio da je i danas, prilikom otvaranja izložbe, u Splitu došlo do novog okupljanja manjeg broja ljudi.

– Policija je reagirala brzo i profesionalno, što pokazuje da institucije mogu osigurati red. Ali dugoročno rješenje mora biti u građanskoj kulturi, a ne u prisutnosti policije – kazao je.

'Nasilje nema mjesto u Hrvatskoj'

Premijer Andrej Plenković kratko je poručio da 'u Hrvatskoj nema mjesta za zakon ulice', dok je ministar pravosuđa Damir Habijan (HDZ) osudio napad nazvavši ga političkim nasiljem.

– Nema opravdanja za ovakve ispade, bez obzira o kojoj se manjini radi. Oni su suprotni demokratskim vrijednostima i načelima vladavine prava – izjavio je Habijan.

Istaknuo je da je sada na policiji, DORH-u i pravosuđu da provedu istragu i kazne počinitelje.

– Svi moraju pokazati da u Hrvatskoj nema tolerancije prema nasilju, pogotovo kad je usmjereno prema manjinama – dodao je.

'To nije način, ali okolnosti su teške'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izrazio je žaljenje zbog incidenta, ali i naglasio da odnosi između Hrvatske i Srbije dodatno opterećuju situaciju

– Srpskoj manjini u Hrvatskoj nije lako, ali ni kontekst nije jednostavan. Često slušamo poruke iz Beograda koje provociraju hrvatsko društvo. No, to nikako ne opravdava nasilje – rekao je Penava.

Istaknuo je kako je s lokalnim ograncima Domovinskog pokreta, koji su podržali napadače, već razgovarao.

– Tko god misli da je učinio nešto dobro za Hrvatsku, vara se. To nije put koji vodi pomirenju – kazao je.

Penava je dodao da razumije emocije pojedinaca, osobito onih koji su izgubili najbliže u ratu, ali je naglasio da 'nasilje ne smije biti način izražavanja stava'.

'Ovo je udar na demokraciju'

Predsjednica Savjeta za antifašizam Tesa Goldstein (SDP) upozorila je da je napad u Splitu 'izravni udar na temeljne slobode i demokratske vrijednosti'.

– Ovo je napad na slobodu govora i kulturnog izražavanja. Takvi činovi pokazuju da su pojedinci i skupine koje ne dijele radikalne stavove sve češće meta – izjavila je Goldstein.

Optužila je Vladu da ne reagira dovoljno odlučno na slične incidente: – Od Benkovca do Jasenovca, sve su to događaji koje se moglo spriječiti. No, premijer se bavi očuvanjem vlasti, a ne zaštitom građana. Posebno je problematična suradnja HDZ-a i Domovinskog pokreta – kazala je Goldstein.

Pritom je upozorila i na 'opasno relativiziranje ustaške ikonografije' u javnom prostoru.

– Za dom spremni ne može biti ustavna vrijednost, a svako negiranje zločina i povijesnih činjenica vodi društvo u pogrešnom smjeru – rekla je.

'Vrijeme je za jedinstvo, ne podjele'

Odgovarajući na kritike, Habijan je istaknuo da je Vlada jasno osudila NDH i svaku ideologiju mržnje.

– Ovo nije trenutak za ideološke podjele. Ako želimo društvo bez nasilja, moramo zajedno raditi na tome – rekao je.

'Sukobi se ne rješavaju vikom, nego razgovorom'

Pupovac i Penava na kraju su se složili da je potreban otvoren dijalog.



– Hrvatska mora pokazati da može živjeti s različitostima, da poštuje svaku žrtvu i svaku kulturu – rekao je Pupovac.

Penava je dodao: – Povijest je složena, ali to ne smije biti izgovor za nove podjele. Rješenja se traže razgovorom, ne nasiljem.