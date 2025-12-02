Obavijesti

News

Komentari 3
REAKCIJE

Obuljen Koržinek: Zagovaramo uključivost, a ne podjele

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Obuljen Koržinek: Zagovaramo uključivost, a ne podjele
Osijek: Otvorenje izložbe Batina – Blago križa: Nalaz srebrnog novca iz vremena Prvog križarskog rata | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ono što bih željela reći je da mi kao Vlada i kao politička opcija zagovaramo uključivost, ne zagovaramo podjele koje se uporno pokušavaju nametati hrvatskoj javnosti, kaže ministrica

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izjavila je u utorak kako Vlada i HDZ zagovaraju uključivost i vrijednosti na kojima počiva hrvatska država, a ne podjele koje se nameću u javnosti, dodavši kako ih ekstremna ljevica sve želi pretvoriti u fašiste. Ministricu su novinari na konferenciji "Konstruktivno novinarstvo" upitali kako komentira izjavu županice Osječko-baranjske županije Nataše Tramišak da su tzv. antifašisti bili gori fašisti od fašizma i nacizma, no Obuljen Koržinek je rekla kako tu izjavu nije čula.

"Ono što bih željela reći je da mi kao Vlada i kao politička opcija zagovaramo uključivost, ne zagovaramo podjele koje se uporno pokušavaju nametati hrvatskoj javnosti, branimo vrijednosti na kojima počiva hrvatska država i ne potičemo podjele", odgovorila je.

Dodala je kako na tom tragu promatraju i sva ova događanja, kako ekstremne ljevice koja "želi sve nas valjda pretvoriti u neke fašiste" i one koji koketiraju sa znakovljem ili nekim ustaškim pozivima ili porukama. 

KOMENTIRA TOMISLAV KLAUŠKI Komentar: Pravo domoljublje je spašavanje Hrvatske od fašizma
Komentar: Pravo domoljublje je spašavanje Hrvatske od fašizma

"Hrvatska je demokratska zemlja, zemlja koja baštini vrijednosti demokracije za koje smo se 90. plebiscitarno kao društvo odredili i mislim da je važno da svi u društvu potičemo uključivost, potičemo dijalog, ne izazivamo podjele, ne strašimo ljude nekakvim fašistima koji valjda iskaču iz svakog grma jer svi znamo da živimo u jednoj slobodnoj, demokratskoj državi i trudimo se da to sačuvamo", zaključila je Obuljen Koržinek.

Tramišak se u objavi na Facebooku osvrnula na nedjeljne prosvjede, rekavši kako je danas Hrvatska država poštovanja prema svima zahvaljujući vrijednostima na kojima je stvorena.

"Nema države niti naroda koji danas živi uz visoku stopu tolerancije i sloboda, a uz duboku bol naroda radi zla totalitarnog jugoslavenskog režima i tzv. antifašista koji su tvoreći socijalističku državu utemeljenu na komunističkom nasilnom urušavanju temeljnih ljudskih prava, diktaturom vladajućih struktura bili gori fašisti od fašizma i nacizma do tada", napisala je bivša ministrica.

Tramišak je također dodala kako je "hrvatski narod previše propatio da bi ga danas ponovno pokušali vratiti u kaljužu prošlosti, uz lažnu ideologiju antifašizma, izmišljenih zabrana i ugroza, izmišljenih neprijatelja, a sve u svrhe ponovnog promoviranja petokrake koja nas je proganjala 90-ih".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025