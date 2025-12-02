Obuljen Koržinek: Zagovaramo uključivost, a ne podjele

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izjavila je u utorak kako Vlada i HDZ zagovaraju uključivost i vrijednosti na kojima počiva hrvatska država, a ne podjele koje se nameću u javnosti, dodavši kako ih ekstremna ljevica sve želi pretvoriti u fašiste. Ministricu su novinari na konferenciji "Konstruktivno novinarstvo" upitali kako komentira izjavu županice Osječko-baranjske županije Nataše Tramišak da su tzv. antifašisti bili gori fašisti od fašizma i nacizma, no Obuljen Koržinek je rekla kako tu izjavu nije čula.

"Ono što bih željela reći je da mi kao Vlada i kao politička opcija zagovaramo uključivost, ne zagovaramo podjele koje se uporno pokušavaju nametati hrvatskoj javnosti, branimo vrijednosti na kojima počiva hrvatska država i ne potičemo podjele", odgovorila je.

Dodala je kako na tom tragu promatraju i sva ova događanja, kako ekstremne ljevice koja "želi sve nas valjda pretvoriti u neke fašiste" i one koji koketiraju sa znakovljem ili nekim ustaškim pozivima ili porukama.

"Hrvatska je demokratska zemlja, zemlja koja baštini vrijednosti demokracije za koje smo se 90. plebiscitarno kao društvo odredili i mislim da je važno da svi u društvu potičemo uključivost, potičemo dijalog, ne izazivamo podjele, ne strašimo ljude nekakvim fašistima koji valjda iskaču iz svakog grma jer svi znamo da živimo u jednoj slobodnoj, demokratskoj državi i trudimo se da to sačuvamo", zaključila je Obuljen Koržinek.

Tramišak se u objavi na Facebooku osvrnula na nedjeljne prosvjede, rekavši kako je danas Hrvatska država poštovanja prema svima zahvaljujući vrijednostima na kojima je stvorena.

"Nema države niti naroda koji danas živi uz visoku stopu tolerancije i sloboda, a uz duboku bol naroda radi zla totalitarnog jugoslavenskog režima i tzv. antifašista koji su tvoreći socijalističku državu utemeljenu na komunističkom nasilnom urušavanju temeljnih ljudskih prava, diktaturom vladajućih struktura bili gori fašisti od fašizma i nacizma do tada", napisala je bivša ministrica.

Tramišak je također dodala kako je "hrvatski narod previše propatio da bi ga danas ponovno pokušali vratiti u kaljužu prošlosti, uz lažnu ideologiju antifašizma, izmišljenih zabrana i ugroza, izmišljenih neprijatelja, a sve u svrhe ponovnog promoviranja petokrake koja nas je proganjala 90-ih".