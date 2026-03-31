Obustava željezničkog prometa kroz kolodvor Dugo Selo. Evo na kojim relacijama će voziti bus

Zbog intenzivnih radova na modernizaciji željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice, od 7. do 20. travnja za promet će potpuno biti zatvoren kolodvor Dugo Selo te dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada, izvijestila je u utorak HŽ Infrastruktura. Za promet će biti zatvorena i pruga od Križevaca do mađarske granice u dnevnom periodu, od 8 do 16 sati. Dio vlakova bit će otkazan na dijelu relacije, a dio zamijenjen autobusima te se očekuju veća kašnjenja.

Autobusi će voziti na relacijama od Sesveta do Dugog Sela, Vrbovca, Križevaca, Koprivnice, Novog Drnja, Kloštra, Ivanić-Grada i Novoselca u oba smjera, a promjene će zahvatiti i linije od Zagreb Glavnog kolodvora do Bjelovara, Novske, Vinkovaca, Osijeka i Harmice.

Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će autobusi.

Detaljne informacije o voznom redu i zamjenskom prijevozu dostupne su na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te na plakatima u kolodvorima i stajalištima.

"Ove privremene poteškoće u konačnici donose trajno poboljšanje kvalitete usluge. Naime, po završetku radova vrijeme putovanja bit će kraće, a pouzdanost i točnost vlakova veće", rekao je na konferenciji za novinare na kolodvoru Dugo Selo državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić objasnio je da se ovako intenzivni radovi ne mogu izvoditi pod prometom pa je neophodno zatvoriti dio pruge.

"Posebna regulacija prometa obuhvaća sve vlakove koji iz četiri smjera prolaze kroz kolodvor Dugo Selo. Zbog toga će doći do velikih poremećaja u izvršenju voznog reda. Važno je reći da putnici s kartama HŽPP-a mogu kao alternativni prijevoz koristiti i autobuse i tramvaje ZET-a. Apeliramo na putnike da krenu ranije. Ispričavamo se zbog kašnjenja koja neće biti moguće izbjeći te putnike molimo za razumijevanje i strpljenje", rekao je predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić.

Radovi se izvode u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci (38,2 km) te na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica (42,6 km). Ukupno je riječ o ulaganjima većima od pola milijarde eura, čime pruga postaje dvokolosječna, elektrificirana te osposobljena za brzine do 160 km/h. Kraj radova na oba projekta očekuje se u drugoj polovini 2026. godine.

Dugo Selo jedan je od najprometnijih kolodvora u Hrvatskoj jer njime prolaze dva glavna željeznička koridora: RH2 od Rijeke do Mađarske i RH1 od Slovenije do Srbije. Njime na dan prođe oko 140 putničkih vlakova, koji prevezu oko 20 tisuća putnika, a ovaj koridor vrlo je važan i za transport tereta od Luke Rijeka prema Mađarskoj i dalje prema Europi.