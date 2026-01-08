Iz Zagreba u Split putovali 20 sati! Evo zašto je pruga bila blokirana. Objavili su fotke!

Putnici vlaka 523 koji je u utorak u 13:49 sati krenuo iz Zagreba prema Splitu stigli su na odredište tek u srijedu oko 11 sati, nakon što je vlak bio zaustavljen na kolodvoru Knin zbog oštećenja stakla na lokomotivi izazvanog granom koja je pod snježnim nanosom ušla u profil pruge.

- Jučerašnji radni dan ekipe ZOP-a na dionici Knin – Gračac pokazuje kako željeznica funkcionira u stvarnim, zahtjevnim uvjetima. Na fotografiji je vidljivo uklanjanje ledenica u tunelu – posao koji se ne vidi, ali je presudan za sigurnost prometa. Takvi zahvati zahtijevaju izlazak na teren u otežanim vremenskim i infrastrukturnim uvjetima, visoku razinu stručnosti te stalnu koordinaciju s prometnom službom.

Istovremeno, prometno osoblje prilagođava rad kako bi se zahvati mogli sigurno provesti i promet nastavio bez ugrožavanja ljudi i vlakova. Željeznica je sustav u kojem nema nevažnih karika. Svaki dio ima svoju ulogu, a sigurnost nastaje tek kada svi dijelovi rade svoj posao odgovorno i usklađeno. Svjetlo na kraju tunela ne dolazi samo od sebe – ono je rezultat rada ljudi koji u tunel prvi ulaze - rekli su iz Sindikata prometnika vlakova Hrvatske.

Zbog zatvorene pruge između kolodvora Knin i Kosovo, nagibni vlak koji je poslan po putnike nije mogao nastaviti vožnju, a s obzirom na nemogućnost ispostavljanja zamjenskih autobusa, putnici su čekali na otvaranje pruge. Tijekom čekanja, putnici su sukladno raspoloživim informacijama bili obavještavani, a HŽPP im je podijelio hranu i piće.

Vlak 523 u Kninu je stajao više od 12 sati zbog obustave prometa uzrokovane drvećem u profilu pruge. Zbog istih razloga, u srijedu je otkazan i vlak 520 (Split 7:54 – Zagreb GK 16:04).

HŽPP se putnicima ispričava zbog nastalih neugodnosti te moli da neiskorištene karte vrate na blagajni ili pošalju na e-mail reklamacije@hzpp.hr kako bi im bio vraćen cijeli iznos.