Obavijesti

News

Komentari 4
LEDENICE U TUNELU

Iz Zagreba u Split putovali 20 sati! Evo zašto je pruga bila blokirana. Objavili su fotke!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Iz Zagreba u Split putovali 20 sati! Evo zašto je pruga bila blokirana. Objavili su fotke!
7
Foto: sindikat prometnika vlakova Hrvatske

Željeznica je sustav u kojem nema nevažnih karika. Svaki dio ima svoju ulogu, a sigurnost nastaje tek kada svi dijelovi rade svoj posao odgovorno i usklađeno, kažu iz Sindikata

Admiral

Putnici vlaka 523 koji je u utorak u 13:49 sati krenuo iz Zagreba prema Splitu stigli su na odredište tek u srijedu oko 11 sati, nakon što je vlak bio zaustavljen na kolodvoru Knin zbog oštećenja stakla na lokomotivi izazvanog granom koja je pod snježnim nanosom ušla u profil pruge.

- Jučerašnji radni dan ekipe ZOP-a na dionici Knin – Gračac pokazuje kako željeznica funkcionira u stvarnim, zahtjevnim uvjetima. Na fotografiji je vidljivo uklanjanje ledenica u tunelu – posao koji se ne vidi, ali je presudan za sigurnost prometa. Takvi zahvati zahtijevaju izlazak na teren u otežanim vremenskim i infrastrukturnim uvjetima, visoku razinu stručnosti te stalnu koordinaciju s prometnom službom.

SNJEŽNI KAOS U HRVATSKOJ Snijeg zarobio ljude u busu i vlaku, spavali i po stolovima: 'Ostali smo satima odsječeni'
Snijeg zarobio ljude u busu i vlaku, spavali i po stolovima: 'Ostali smo satima odsječeni'

Istovremeno, prometno osoblje prilagođava rad kako bi se zahvati mogli sigurno provesti i promet nastavio bez ugrožavanja ljudi i vlakova. Željeznica je sustav u kojem nema nevažnih karika. Svaki dio ima svoju ulogu, a sigurnost nastaje tek kada svi dijelovi rade svoj posao odgovorno i usklađeno. Svjetlo na kraju tunela ne dolazi samo od sebe – ono je rezultat rada ljudi koji u tunel prvi ulaze - rekli su iz Sindikata prometnika vlakova Hrvatske.

Zbog zatvorene pruge između kolodvora Knin i Kosovo, nagibni vlak koji je poslan po putnike nije mogao nastaviti vožnju, a s obzirom na nemogućnost ispostavljanja zamjenskih autobusa, putnici su čekali na otvaranje pruge. Tijekom čekanja, putnici su sukladno raspoloživim informacijama bili obavještavani, a HŽPP im je podijelio hranu i piće.

VRATIT ĆEMO IM NOVAC VIDEO HŽ o putnicima koji su čekali 12 sati u vlaku bez vode i hrane: 'Grana je razbila staklo'
VIDEO HŽ o putnicima koji su čekali 12 sati u vlaku bez vode i hrane: 'Grana je razbila staklo'

Vlak 523 u Kninu je stajao više od 12 sati zbog obustave prometa uzrokovane drvećem u profilu pruge. Zbog istih razloga, u srijedu je otkazan i vlak 520 (Split 7:54 – Zagreb GK 16:04).

HŽPP se putnicima ispričava zbog nastalih neugodnosti te moli da neiskorištene karte vrate na blagajni ili pošalju na e-mail reklamacije@hzpp.hr kako bi im bio vraćen cijeli iznos.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće
Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?
VELIKA PRILIKA ZA HRVATSKU

Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?

Prema Davoru Šternu, modernizacija Riječke rafinerije omogućit će preradu najtežih frakcija sirove nafte poput one kojom obiluje Venezuela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026